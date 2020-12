Consumerismul ''ne-a răpit Crăciunul'', deplânge papa Francisc

13:50

Pandemia a pus la grea încercare relaţiile de cuplu, cu o carantină care în unele ţări a depăşit o sută de zile. În acest context, relaţiile din unele cupluri s-au întărit, în timp ce pentru altele a reprezentat sfârşitul drumului împreună şi căi separate.Potrivit experţilor, autoizolarea poate aduce la suprafaţă "tensiuni existente". Pentru unii, perspectiva de a sta în carantină cu partenerul de viaţă a reprezentat o ocazie binevenită de a petrece mai mult timp împreună, însă pentru alţii această perioadă a adus la suprafaţă tensiuni deja existente în relaţia lor."Adesea, când cuplurile se confruntă cu situaţii stresante şi grave, acest lucru îi poate determina pe unii dintre ei să îşi reevalueze viaţa şi ceea ce este important pentru ei. În timp ce încercăm cu toţii să navigăm cât mai bine în timpul acestei pandemii, nu m-ar surprinde dacă, atunci când lucrurile se vor linişti, vom observa o înmulţire a cuplurilor care vor căuta să pună capăt relaţiei lor", spunea în primăvară o avocată specializată în divorţuri.Peter Phillips, singurul fiu al prinţesei Anne, s-a despărţit de soţia luiPeter Phillips, singurul fiu al prinţesei Anne şi cel mai mare nepot al reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, s-a despărţit la începutul lunii februarie de soţia lui la canadiancă, punând astfel capăt unei căsnicii care a durat 12 ani.Cei doi, care s-au căsătorit în 2008, au împreună două fiice: Savannah, în vârstă de nouă ani, şi Isla, în vârstă de şapte ani. Palatul Buckingham a anunţat că nu va da publicităţii niciun comunicat de presă pe această temă, deoarece este o chestiune care ţine de domeniul vieţii private. Sursa foto: thetop10news.comPeter Phillips, în vârstă de 42 de ani, fiul prinţesei Anne (singura fiică a reginei Elisabeta a II-a), şi Autumn, în vârstă de 41 de ani, s-au cunoscut în 2003 la Grand Prix-ul de la Montreal, în perioada în care el lucra pentru echipa de Formula 1 BMW Williams, iar ea lucra la un centru al aceleiaşi echipe.S-au căsătorit la Castelul Windsor, unde au avut loc multe nunţi regale, inclusiv cea a prinţului Harry cu Meghan Markle.Peter Phillips nu deţine un titlu regal şi preferă să trăiască departe de atenţia de care se bucură casa regală britanică. El a organizat, totuşi, o uriaşă petrecere stradală în faţa Palatului Buckingham pentru a celebra a 90-a aniversare a reginei Elisabeta a II-a, în 2016.Potrivit presei britanice, regina britanică a fost foarte supărată de vestea despărţirii lui Peter Phillips de soţia lui, în contextul mai multor evenimente negative care s-au petrecut anul acesta în familia regală. Foto: (c) NEIL HALL / EPA Harry şi Meghan au declanşat o veritabilă criză în familia Windsor în ianuarie, după ce au anunţat că doresc să renunţe la o parte din îndatoririle lor oficiale. Dorinţa lor s-a concretizat apoi într-o înţelegere cu suverana ţării în urma căreia Harry şi Meghan nu mai sunt membri activi ai casei regale şi şi-au mutat reşedinţa în Statele Unite. Foto: (c) WILL OLIVER / EPA Al doilea fiu al reginei, prinţul Andrew, a renunţat la rândul său la angajamentele publice în noiembrie anul trecut, din cauza legăturii sale cu scandalul sexual în care a fost implicat magnatul american Jeffrey Epstein, acuzat de trafic de minore în scopuri sexuale şi care s-a sinucis anul trecut.Contele de Snowdon, nepotul reginei Elisabeta a II-a, a divorţat după 26 de ani de căsătorieContele de Snowdon, nepotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, şi soţia sa lui au decis la mijlocul lunii februarie să divorţeze după 26 de ani de căsătorie. Contele David Armstrong-Jones este cel de-al 21-lea în ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii şi are doi copii, ajunşi la vârsta adultă, cu soţia sa, Serena, contesa de Snowdon."Contele şi contesa de Snowdon au convenit amiabil că mariajul lor a ajuns la final şi că vor divorţa", anunţase un purtător de cuvânt al cuplului.Contele, care este proprietarul unei companii de mobilă pe care o deţine cu numele său profesional, David Linley, este fiul surorii reginei, prinţesa Margareta, decedată în 2002, şi a fotografului Lord Snowdon, care a murit în 2017.Iubita lui Al Pacino s-a despărţit de actor întrucât este prea bătrân şi zgârcitDiferenţa de vârstă este un lucru destul de complicat pentru un cuplu, mai ales când este vorba de patru decenii. Un exemplu în acest sens este cuplul format de actriţa şi cântăreaţa israeliană Meital Dohan, în vârstă de 40 de ani, şi celebrul actor Al Pacino, în vârstă de 79 de ani, care după doi ani petrecuţi împreună au decis la mijlocul lunii februarie să pună capăt relaţiei lor.Este ceea ce a povestit Meital presei din Israel, asigurând că a fost o decizie foarte grea de luat pentru ea, însă era inevitabilă. "Este greu să fii alături de un bărbat atât de în vârstă, chiar dacă el este Al Pacino", asigurase Dohan. Foto: (c) AXELLE/BAUER-GRIFFIN/FILMMAGIC / people.comActriţa, cunoscută pentru interpretarea personajului Yael Hoffman din serialul "Weeds", a continuat: "Diferenţa de vârstă este dificilă. Am încercat să o neg, dar este un bărbat mult prea în vârstă, ca să fiu sinceră. De aceea, cu toată dragostea noastră, relaţia noastră nu avea viitor", explicase ea.În afară de diferenţa de vârstă, ea a mărturisit că actorul nu prea este galant în privinţa cadourilor.Dohan a confirmat astfel despărţirea celor doi despre care se vorbea de o săptămână după ce Al Pacino pozase singur pe covorul roşu la gala premiilor Oscar.Relaţia sa cu Al Pacino a început în 2018, când cei doi s-au întâlnit la o proiecţie la Hollywood. Actorul se afla în compania partenerei sale de atunci, argentinianca Lucila Polak, cu care a trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de zece ani. În septembrie 2018, el lua însă decizia să se despartă şi să se aventureze într-o relaţie cu Meital Dohan, cu patru decenii mai tânără ca el.Megan Fox şi Brian Austin Green s-au despărţit după o căsnicie de 10 aniActorul american Brian Austin Green a confirmat la mijlocul lunii mai despărţirea de soţia sa, actriţa Megan Fox, cu care a fost căsătorit timp de 10 ani.Brian Austin Green, interpretul personajului David Silver din serialul TV "Beverly Hills 902010", a confirmat despărţirea în cel mai recent episod al podcastului său. Starul american a spus că soţia lui a călătorit în străinătate pentru a participa la o filmare timp de câteva săptămâni în toamna anului 2019 şi a simţit o distanţare în relaţia lor atunci când ea a revenit în Statele Unite. În cele din urmă, Megan Fox i-a spus că a ajuns la o anumită concluzie în perioada petrecută în străinătate.Cei doi actori au decis să se despartă în perioada sărbătorii Thanksgiving.Ei au împreună trei copii - Journey, în vârstă de trei ani, Bodhi, în vârstă de şase ani, şi Noah, în vârstă de şapte ani."Am avut o relaţie minunată şi o voi iubi mereu. Ştiu că şi ea mă va iubi mereu. Şi mai ştiu că în calitatea noastră de familie, ceea ce am construit a fost cu adevărat minunat. Este ceva cu adevărat special. Am decis că vrem să ne asigurăm că nu vom pierde acest lucru", subliniase Brian Austin Green.Potrivit dezvăluirilor sale, cei doi actori vor continua să îşi petreacă sărbătorile împreună şi să organizeze călătorii în familie.Rapperiţa Cardi B divorţează de soţul ei, Offset, după trei ani de căsătorieArtista rap americană Cardi B a depus pe 15 septembrie actele pentru a divorţa de soţul ei, rapperul Offset, după trei ani de căsătorie.Cântăreaţa în vârstă de 27 de ani, cunoscută pentru melodiile sale despre sex, bani şi emanciparea femeilor, a depus actele de divorţ la un tribunal din comitatul Fulton, statul Georgia. La audierea din 4 noiembrie, cântăreaţa a solicitat o perioadă mai lungă de gândire.Reprezentanţii celor doi artişti nu au răspuns solicitărilor de a comenta acest demers. Cardi B şi Offset, membru al formaţiei de hip hop americane Migos, s-au căsătorit în secret în 2017 şi au împreună o fiică, pe nume Kulture, născută în 2018.Relaţia lor a fost caracterizată de instabilitate, cu despărţiri şi zvonuri de infidelitate. Cardi B a anunţat în 2018 că s-au despărţit, însă mai târziu cei doi au decis să rămână împreună.Solicitarea de divorţ vine într-un moment în care cariera rapperiţei Cardi B se află într-un punct culminant: single-ul ei realizat alături de Megan Thee Stallion, "WAP", s-a aflat pe primul loc în topul Billboard Hot 100 timp de trei săptămâni.Fostă stripperiţă, Cardi B, născută în New York, a devenit cunoscută în 2017 cu "Bodak Yellow" şi succesele ulterioare "I Like it" şi "Bartier Cardi".Demi Lovato şi Max Ehrich şi-au anulat planurile de căsătorieActriţa şi cântăreaţa americană Demi Lovato este din nou o femeie singură, după anularea la sfârşitul lunii septembrie a logodnei cu actorul Max Ehrich, la două luni după ce în primăvară cei doi artişti au mărturisit că vor să se căsătorească."A fost o decizie dificilă, însă Demi şi Max au decis să plece pe drumuri separate şi să se concentreze asupra propriilor cariere. Se iubesc şi se respectă foarte mult şi îşi vor aminti cu afecţiune despre timpul petrecut împreună", informase o sursă din anturajul artistei. Foto (c) Max Ehrich / InstagramDemi Lovato, în vârstă de 28 de ani, şi Max Ehrich, în vârstă de 29 de ani, şi-au început relaţia în 2019, însă de-abia în ianuarie anul acesta anunţaseră ă sunt un cuplu oficial.Max Ehrich, actor, dansator şi cântăreţ american, a devenit cunoscut cu rolul Fenmore Baldwin din serialul "Tânăr şi Neliniştit".Cei doi artişti au dezvăluit ulterior că şi-au petrecut împreună perioada de carantină, declarându-se convinşi că sunt "făcuţi unul pentru celălalt".Demi Lovato a trecut printr-o perioadă foarte complicată, după ce în 2018 a fost la un pas să moară din cauza unei supradoze de droguri. Relaţia cu Ehrich a ajutat-o pe tânără să-şi găsească stabilitatea şi liniştea, după o perioadă dificilă, marcată şi de tulburări alimentare.Primele reacţii ale fanilor pe reţelele de socializare au constat în mesaje de sprijin şi de îngrijorare pentru sănătatea artistei.Anna Wintour şi Shelby Bryan s-au despărţit după o relaţie de peste 20 de aniAnna Wintour, editorul-şef al ediţiei americane a revistei Vogue, şi partenerul ei de viaţă Shelby Bryan, un antreprenor devenit milionar graţie unor investiţii în telecomunicaţii, s-au despărţit în octombrie după o relaţie de peste două decenii, potrivit mass-media americane.Conform mediilor locale, relaţia dintre Anna Wintour şi Shelby Bryan trecea prin momente dificile, însă motivul exact al despărţirii cuplului nu este cunoscut. Sursa foto: Getty Images / www.news.com.auÎn timp ce unele media au speculat cu privire la o posibilă reîntoarcere a lui Bryan, în vârstă de 74 de ani, la fosta soţie Katherine Bryan, altele au invocat uzura intervenită după mulţi ani în relaţia lor, agravată după ce magnatul a fost nevoit să plătească impozite de aproape 1,2 milioane de dolari.Anna Wintour şi Shelby Bryan s-au cunoscut la o gală de strângere de fonduri pentru Baletul din New York în 1997, când ambii erau căsătoriţi cu alţi parteneri: celebra jurnalistă cu psihiatrul David Shaffer, cu care are doi copii, în timp ce milionarul era căsătorit cu Katherine Bryan.De abia în 1998, începuseră să circule zvonuri privind noul cuplu, avnd în vedere că Anna Wintour a fost mereu discretă cu viaţa ei privată. A vorbit despre noua relaţie de abia în 1999, într-un interviu pentru New York Magazine."Sunt unele lucruri despre care nimeni nu vrea să citească în tabloide. (...) Ştii că prietenii şi familia ta au o anumită viziune, iar lumea de afară o cu totul alta, iar acesta este un lucru pe care tu nu poţi să-l împaci", explicase ea atunci.Brad Pitt şi Nicole Poturalski s-au despărţit după o relaţie de câteva luniLa trei luni după ce Brad Pitt şi Nicole Poturalski erau fotografiaţi pentru prima dată împreună în public o sursă apropiată actorului american a dezvăluit la sfârşitul lunii octombrie că povestea efemeră de dragoste dintre cei doi s-a încheiat.La trei luni de la apariţia unor fotografii ce dezvăluiau o relaţie a starului hollywoodian după despărţirea sa de Angelina Jolie, se pare că Brad Pitt a intrat din nou pe lista celor mai râvniţi burlaci de la Hollywood. Potrivit presei newyorkeze, actorul şi fotomodelul Nicole Poturalski s-au despărţit după o scurtă poveste de dragoste. Foto: (c) SplashNews / hollywoodlife.comO sursă din anturajul actorului a dezvăluit că cele două vedete, extrem de discrete, şi-au încheiat relaţia şi au decis să nu se mai întâlnească. "Nu a fost atât de serios precum s-a spus", a precizat sursa, subliniind că actorul şi fotomodelul se distanţaseră "de ceva timp".Oficial, cei doi au început să iasă împreună în august 2020, când actorul în vârstă de 56 de ani şi fotomodelul de 27 de ani au fost văzuţi îndreptându-se spre un castel din sudul Franţei, pe care Brad Pitt îl împarte în continuare cu fosta lui soţie Angelina Jolie, pentru o escapadă romantică.În baza acelei informaţii privind noua relaţie a actorului american, presa a făcut tot felul de cercetări pentru a afla identitatea tinerei care l-a sedus pe Brad Pitt.Astfel, s-a aflat că fotomodelul Nicole Poturalski are un mariaj deschis cu omul de afaceri Roland Mary, care este mult mai în vârstă decât ea. 