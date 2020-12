Brigitte și-a „epuizat” soțul la shopping. Florin Pastramă a profitat de fiecare băncuță din mall să se odihnească

15:10

O explozie a avut loc astăzi în centrul Aradului. În urma incidentului o persoană a fost rănită, iar două mașini au fost avariate. Explozia s-a produs într-o locuinţă situată la parterul unei clădiri istorice din […] The post Explozie în Arad! Incidentul a avut loc în cadrul unei locuințe din centrul orașului. Ce a declanșat totul appeared first on Cancan.ro.