VIDEO Fotbal: Florentin Matei a înscris pentru liderul campionatului Ciprului

23:30

Asociaţia Română pentru Smart City a acordat, duminică seara, în cadrul celei de-a V-a ediţii a Galei Smart City Industry Awards, 25 de distincţii pentru proiectele care au schimbat România, în 2020, respectiv pentru liderii care au mobilizat şi au produs schimbări în calitatea vieţii. Astfel, pentru iniţiativele de digitalizare a instituţiilor publice la categoria Best Smart City Project a fost premiat Sectorul 4 al Capitalei, în timp ce distincţia pentru Cel mai bun primar al anului a revenit edilului Municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.Pe lista distincţiilor s-au mai aflat: Primăria oraşului Ciugud (Best Smart Village Project), UiPath (Best Smart City Company), Andrei Militaru - CEO Network One Distribution (Best CEO of the Year), Institutul pentru Libertate şi Democraţie (ILD) - Best Partner of the Year, Dorin Apahidean - city manager al oraşului Turda (Best City Manager of the Year), Dell Technologies (Most active member), Ziarul Bursa şi publicaţia în limba engleză Business Review (Best Mass Media Supporter), Auchan Retail România şi Leroy Merlin România (Best Smart Citizen), Primăria oraşului Turda (pentru transformarea transportului public într-unul 100% electric) - la categoria Best Smart Mobility, precum şi Oracle (pentru dezvoltarea de start-up-uri) - la categoria Best Smart Economy.De asemenea, au fost premiate companiile Continental (categoria Best Smart Environment), SecuritAI (Best Smart Living) şi Sixense România (Best Smart Infrastructures).Totodată, Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) a primit marele premiu la secţiunea Best Smart Governance.În acelaşi timp, Gala a adus în prim plan inovaţiile sociale şi a acordat distincţii pentru: SOS Constanţa - primul call center din regiune care se ocupă cu managementul crizelor, Asociaţia Act for Tommorow, UP România, Asseco, Hospice Casa Speranţei şi eGovernment Solutions.Premiul special al ediţiei din acest an a evenimentului Smart City Industry Awards a revenit comisarului european pentru Transporturi, Adina Vălean. Sursa foto: SCIA - Smart City Industry Awards/FacebookAsociaţia Română pentru Smart City a organizat, duminică, cea de-a V-a ediţie a Galei Smart City Industry Awards.Juriul ediţiei din acest an al celei de-a V-a ediţii a Galei Smart City Industry Awards, al cărui preşedinte a fost Mihai Chirica, primarul Municipiului Iaşi, a fost format din experţi din industria Smart City, lideri în domeniile lor de specializare: Dragoş Preda - secretar de stat pentru Comunicaţii în cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor (MTIC), Florin Nemţanu - prodecan Facultatea de Transporturi, Universitatea Politehnica Bucureşti, Ciprian Alexandru Caragea - prorector Universitatea Ecologică din Bucureşti, Cătălin Vrabie - Facultatea de Administraţie Publică, SNSPA, Alina Bilan - expert achiziţii publice, specialist dezvoltare durabilă, partener coordonator drept administrativ, infrastructură şi servicii de utilitate publică în cadrul ONV Law, preşedinte al Asociaţiei Române de Dezvoltare Locală Durabilă, Cristian Dragu - PMP, MBA Managing Partner Dewatering & Silent Piling, Gabriel Tomescu - CEO BMF Group, respectiv Vlad Stoicescu - expert în Strategie şi Dezvoltare Antreprenorială/Manager Strategie şi Standardizare Europeană CNAB. AGERPRES/(AS - editor: Daniel Badea, editor online: Andrea Preda) Sursa foto: SCIA - Smart City Industry Awards/Facebook