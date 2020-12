Daria Radionova și Alex Bodi au împodobit primul lor brad de Crăciun. Care este decorațiunea preferată a șatenei și durerea sufletească pe care o are după plasarea în arest la domiciliu a iubitului ei | FOTO

18:00

Polițiștii le-au stricat distracția unor tineri din Argeș. Oamenii legii au ajuns în mijlocul petrecerii organizate într-un local. Patronul și petrecăreții s-au ales cu amenzi usturătoare. În total, aproape 200 de societăți comerciale și […] The post Petrecere întreruptă de polițiști. Aproape 200 de societăți comerciale și localuri, verificate la sânge appeared first on Cancan.ro.