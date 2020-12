Vulpița și Viorel Stegaru, cadouri pentru fani înainte de Crăciun! Unii dintre internauți au râs când au văzut premiile puse în joc | FOTO

21:10

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj românilor înainte de Sărbătorile de Iarnă. Raed Arafat le sugerează celor care merg la munte să mănânce în cameră, iar celor care rămân acasă […] The post Raed Arafat, mesaje de avertizare către români: „Să nu fie invitați oameni din afara gospodăriei” appeared first on Cancan.ro.