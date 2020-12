Alexandru Rafila: „Noua tulpină COVID nu e neapărat nouă, ea circula începând cu luna septembrie”

08:45

"E oficial: a aparut aceasta nou mutatie a coronavirusului si sunt 10 lucruri pe care trebuie sa le stim. In primul rand ca daca nu testam extins suntem condamnati. Vom avea si noi aceasta tulpina mai repede decat ne imaginam. (...) Mai multe state europene, printre care Italia, Olanda, Belgia au interzis zborurile din Marea Britanie. Tara Galilor a decis sa impuna o noua carantina nationala, in Scotia sunt inasprite restrictiile, iar calatoriile inspre si dinspre Anglia sunt interzise. Paradoxal, cu toate aceste avertismente, numarul de teste din Romania e in scadere, la fel si cel al persoanelor depistate. Paturile din sectiile ATI sunt pline cu cazuri grave", a afirmat, in aceasta dimineata, Tudor Ciuhodaru, medicul UPU de la Iasi, intr-o interventie telefonica la Realitatea PLUS.