RETROSPECTIVĂ 2020 Ministerul Mediului - de la problema tăierilor ilegale de păduri la poluarea aerului, în an pandemic

Preşedinta Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică, Irina Deleanu, a declarat, pentru AGERPRES, că 2020 a adus destul de multe probleme pe plan sportiv, din cauza imposibilităţii participării la concursurile internaţionale, sportivelor fiindu-le foarte greu să atingă nivelul pe performanţă din trecut.Ea a explicat că, din cauza fondurilor insuficiente pentru închirierea unei săli adecvate, sportivele române nu au putut participa la anumite concursuri internaţionale online şi au pierdut astfel posibilitatea de a se ridica la nivelul de dificultate al exerciţiilor practicate în străinătate."2020 nu prea a avut aspecte pozitive, mai mult negative, în sensul că am întrerupt organizarea competiţiilor internaţionale pe teritoriul României şi în această idee nu ne-am mai confruntat cu alte gimnaste. Cumva am pierdut un pic din trend, unde s-a ajuns cu gimnastica ritmică acum pe plan internaţional. Acum, la Europene, am fost un pic surprinşi de gradul de dificultate la care au ajuns alte ţări. Şi pentru că nu ne-am mai întâlnit, nu am mai văzut cum forţează ei lucrurile pentru a ajunge la puncte cât mai multe, compoziţiile pe care noi le-am făcut, am crezut că sunt actualizate, dar erau la nivel de primii opt, nu de medalie. Noi am început pregătirile imediat ce s-a ieşit din perioada de urgenţă, imediat cum au dat voie, dar spre deosebire de noi, ceilalţi au avut multe competiţii online. Noi însă nu am participat la aceste competiţii online pentru că nu ne permite sala pentru a organiza o competiţie online. Să participăm cu camere de luat vederi în condiţii de concurs noi trebuia să închiriem o sală, ori noi nu aveam bani. Ne-a afectat foarte mult financiar, pentru că nu am mai putut atrage sponsori, nemaifiind competiţii nu au mai fost alături de noi şi ne-a fost foarte greu. În sala de antrenament noi nu putem organiza vizionare pentru competiţii internaţionale online, ori ele s-au mai întâlnit şi online. A fost un an foarte dificil, care ne-a pus ceva probleme şi cred că revenirea la performanţa la care am fost, sau mai sus, este destul de dificilă. E foarte greu să ţii pasul cu ceea ce se poartă afară", a declarat Irina Deleanu. Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTOCea mai grea perioadă a anului, în opinia Irinei Deleanu, a fost în primăvară, când a fost instaurată starea de urgenţă, iar sportivele s-au pregătit acasă."În prima parte pandemiei, când am fost restricţionate şi am stat acasă, am făcut antrenamente online, apoi când s-au ridicat restricţiile, am început antrenamentele. În luna iunie am reluat antrenamentele în sală şi de atunci am tot continuat cu toate precauţiile, cu tot ce presupune această pandemie. Ne-a fost foarte greu în perioada restricţiilor, cât timp sportivele s-au antrenat acasă. Am încercat să le menţinem în pregătire cât de cât fizic, să nu pierdem mobilitatea, forţa, tonusul muscular şi apoi am reluat după trei luni de pauză. Din păcate au pierdut în acea perioadă, erau trei luni care puteau fi valorificate altfel. Într-un un fel a fost bine că s-a stopat perioada competiţională, pentru că am putut să mai facem acumulări, vorbesc acum de junioare, unde trebuia crescută dificultatea. Când am reluat activitatea în iunie am reuşit să punem compoziţiile cât de cât la punct şi să ne prezentăm la Campionatul European cu rezultatele pe care le ştiţi, cu trei finale la junioare, cu locul 10 la senioare", a adăugat aceasta. Preşedinta FRGR apreciază că în 2020, federaţia a reuşit să realizeze calendarul competiţional în proporţie de aproximativ 70%: "În proporţie de 70% cred că am realizat calendarul pe 2020. Nu am avut turneele de calificare, nu am avut Clujul (Cupa Mondială, n. red.), şi nu am avut Jocurile Olimpice, în caz că ne calificam, în rest noi am făcut toate campionatele naţionale, Cupa României şi Campionatul European, acum, în noiembrie. Am făcut nişte eforturi extraordinare şi ne-am luat responsabilitatea să ţinem calendarul competiţional. Aşa cum am spus, l-am realizat în proporţie de 70%". Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTOReferitor la obiectivele pentru 2021, Irina Deleanu a precizat că federaţia îşi propune calificarea a două sportive la Jocurile Olimpice de la Tokyo: "În 2021 ne-am propus obiective măreţe, îndrăzneţe. În sensul că este calificarea la Tokyo, aruncăm în luptă, ca să spun aşa, două gimnaste, pe Denisa Mailat şi pe Andreea Verdeş. Să vedem exact dacă putem să accesăm această calificare la Tokyo, noi încercăm. Am început deja să modificăm exerciţiile, să le creştem dificultatea, pentru că se cer din ce în ce mai multe. Acesta ar fi obiectivul principal al anului".Un alt obiectiv important îl reprezintă crearea unui ansamblu de senioare astfel încât România să acceseze clasamentul internaţional. Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO"Apoi este Campionatul European şi Campionatul Mondial, unde încercăm să participăm cu câte trei gimnaste. Federaţia internaţională a schimbat regula, de anul viitor, nu mai putem participa la campionatul mondial dacă nu avem probă de ansamblu. Şi încercăm acum să organizăm un lot de ansamblu de senioare, pentru a putea participa cu trei senioare şi pentru a putea accesa clasamentele pe naţiuni. Pentru că nici la europene, nici la mondiale nu mai putem accesa clasamentele pe naţiuni dacă nu avem proba de ansamblu, pentru că se adună individualul cu ansamblu şi dau rezultatul pe ţară. Acest clasament noi nu l-am mai accesat în ultimii doi ani şi încercăm să ţinem pasul cu ele, dar e foarte greu pentru că un lot de ansamblu necesită mult timp de pregătire pentru a fi performant, adică cel puţin doi ani, iar noi nu avem nici şase luni, campionatul european este în iunie. Noi am avut doar gimnastă individual şi junioare ansamblu, dar acum nu se mai face clasamentul cu senioare individual şi ansamblu junioare", a adăugat Irina Deleanu. Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTOLa Campionatele Europene de gimnastică ritmică de la Kiev, sportiva română Andreea Cristina Verdeş a ocupat locul 10 la individual compus, în timp ce cealaltă reprezentantă a României, Sonia Ichim, s-a clasat pe 18. Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTOLa Europenele de junioare, din luna noiembrie, echipa României a reuşit calificarea în trei finale pe obiecte, prin Anneliese Drăgan, care s-a clasat pe 6 la panglică şi pe 8 la coardă şi măciuci. 