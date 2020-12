Cum vor petrece Crăciunul Anamaria și Tudor Ionescu. „M-am putut baza şi pe ajutorul Ilincăi”

16:20

Muzică la înălțime! După ce a adus muzica pe stradă, echipa JumpToSmart și SMARTiCITY revine cu o nouă ocazie de a aduce bucurie bucureștenilor. De această dată, vom urca muzica la balcon! Ne bucurăm să lansăm cea de-a doua ediție a proiectului ‘Mask on your face, Music în your soul -la înălțime”, inițiativă menită să […]