Fotbal: Edward Iordănescu (CFR Cluj) - U Craiova e rănită după înfrângerea cu FCSB şi va fi cu atât mai periculoasă

Tenismanul austriac Dominic Thiem a devenit primul jucător din afara aşa-numitului "Big Three", compus din elveţianul Roger Federer, spaniolul Rafael Nadal şi sârbul Novak Djokovic, care a reuşit să câştige un turneu de Mare Şlem în ultimii patru ani, la capătul unui sezon 2020 perturbat puternic de pandemia de coronavirus, care a dus la anularea a numeroase turnee, inclusiv a celui de la Wimbledon. Foto: (c) JASON SZENES / EPA Tenisul feminin a avut la rândul său două noi campioane de Grand Slam, americanca Sofia Kenin şi poloneza Iga Swiatek, în condiţiile în care australianca Ashleigh Barty, numărul unu mondial, şi-a întrerupt în mod abrupt sezonul în februarie, când a decis să nu călătorească în afara Australiei pentru restul sezonului, din cauza ameninţării Covid-19. Foto: (c) IAN LANGSDON / EPA În luna ianuarie, responsabilii tenisului au răsuflat uşuraţi după ce norii de fum generaţi de puternicele incendii de vegetaţie de la antipozi au scăzut în intensitate chiar înaintea primului turneu de Mare Şlem al anului, Australian Open, însă după mai puţin de două luni de la competiţia care a avut loc s-au confruntat cu o problemă mult mai complexă.Circuitul profesionist de tenis, care le cere jucătorilor să zboare cu avionul în întreaga lume, a fost forţat să se oprească la începutul lunii martie, după ce ţările au început să intre pe rând în lockdown, închizându-şi graniţele, în speranţa că vor putea stopa răspândirea coronavirusului.În aceste condiţii, organizatorii turneului de Mare Şlem de la Roland Garros, care urma să debuteze în mai, au amânat competiţia până în toamnă, în timp ce responsabilii turneului de la Wimbledon au luat o decizie şi mai drastică, aceea ce a anula pur şi simplu ediţia 2020 a celei mai importante competiţii pe iarbă, câştigată în urmă cu un an de românca Simona Halep Pauza forţată de cinci luni i-a pus într-o situaţie foarte dificilă pe jucătorii de nivel inferior, lipsiţi de orice mijloace financiare, fapt care a generat o mobilizare în lumea tenisului, în vederea strângerii de fonduri în favoarea celor care aveau cea mai mare nevoie de ajutor.În luna august, sezonul a fost reluat în Italia, în condiţii stricte de securitate sanitară şi în "bule" controlate, ceea ce a permis desfăşurarea Openului Statelor Unite şi a turneului de la Roland Garros.La US Open, Thiem a pus capăt dominaţiei lui Nadal, Djokovic şi Federer în Marele Şlem, devenind primul jucător în afara celor trei care reuşeşte să câştige un trofeu major, după elveţianul Stan Wawrinka, învingător la Flushing Meadows în 2016.Victoria austriacului a fost favorizată de absenţele lui Federer (accidentat) şi Nadal, care nu şi-a apărat titlul la New York din cauza preocupărilor legate de Covid-19, în timp ce Djokovic a fost exclus din competiţie în optimile de finală, după ce a lovit în mod involuntar cu mingea cu arbitru de linie.Sârbul Novak Djokovic, care a fost criticat pentru organizarea unor turnee demonstrative în perioada în care circuitul a fost oprit, la care mai mulţi jucători s-au infectat cu Covid-19, a încheiat anul 2020 pe primul loc în clasamentul ATP, după ce a obţinut al optulea său trofeu la Australian Open şi al 17-lea titlu de Mare Şlem din cariera sa. Spaniolul Rafael Nadal a cucerit, la rândul său, a 13-a sa coroană la Roland Garros, egalându-l pe elveţianul Roger Federer în fruntea ierarhiei jucătorilor cuc ele mai multe trofee de Grand Slam (20). Monopolul celor trei mari vedete care au dominat tenisul mondial în ultimul deceniu pare să se apropie însă de final, aşa cum o demonstrează şi victoriile obţinute de Dominic Thiem la US Open şi de rusul Daniil Medvedev la Turneul Campionilor, competiţie care a avut loc pentru ultima oară la Londra, înainte de a se muta în Italia, la Torino, pentru următorii cinci ani.În circuitul feminin, americanca Sofia Kenin (22 ani) a fost desemnată WTA Player of the Year, după victoria sa de la Australian Open şi finala disputată la Roland Garros, unde poloneza Iga Swiatek (19 ani) a devenit cea mai tânără câştigătoare a turneului parizian de Mare Şlem din ultimii 28 de ani, fiind aleasă la rândul ei jucătoarea cu cel mai important progres pe parcursul anului. Simona Halep, numărul 2 mondial, care nu şi-a putut apăra titlul cucerit anul trecut la Wimbledon, din cauza anulării turneului londonez de Grand Slam, nu a luat parte nici la US Open, însă a încheiat sezonul cu trei trofee cucerite în circuitul profesionist, primul dintre ele la Dubai, în luna februarie, când şi-a trecut în palmares al 20-lea titlu WTA. După pauza impusă de pandemie, reprezentanta ţării noastre a mai câştigat alte două turnee, la Praga şi Roma.Anul 2020 a marcat, de asemenea, revenirea dublei campioane de Grand Slam Victoria Azarenka, belarusa reuşit să câştige primul său titlu începând din 2016, în turneul de la Cincinnati, mutat la New York, după forfait-ul japonezei Naomi Osaka, în faţa căreia s-a înclinat apoi în finala US Open, două săptămâni mai târziu.Osaka, născută dintr-o mamă japoneză şi un tată haitian, este cea mai bine plătită sportivă din lume şi s-a făcut remarcată la ediţia din acest an de la US Open şi prin implicarea sa în lupta împotriva inechităţii sociale, purtând înaintea fiecărui meci de al Flushing Meadows o mască cu numele unui american de culoare care a suferit o nedreptate rasială în Statele Unite.AGERPRES (AS/autor: Mihai Dragomir, editor: Mihai Ţenea, editor online: Ady Ivaşcu)