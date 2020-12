Coronavirus: Comisia Europeană a aprobat vaccinul Pfizer/BioNTech

20:00

Liderii PNL, USR PLUS şi UDMR - Ludovic Orban, Dan Barna, Dacian Cioloş şi Kelemen Hunor - au semnat, luni seară, acordul de guvernare 2020 - 2024.La ceremonia care a avut loc la Palatul Parlamentului a participat şi premierul propus de coaliţie, Florin Cîţu.Liderii formaţiunilor care formează coaliţia de guvernare au vorbit despre stabilitate, asumare şi competenţă în viitorul Guvern, pentru a moderniza România."Suntem hotărâţi ca, în cel mai scurt timp, să dăm României un guvern responsabil, care să pună în practică un program de guvernare care să asigure creşterea calităţii vieţii fiecărui român, modernizarea României", a afirmat preşedintele PNL, Ludovic Orban.Copreşedintele USR PLUS Dan Barna a precizat că mai sunt unele obiective ale Alianţei care nu şi-au găsit materializarea în programul de guvernare, dar pentru care se vor găsi "căi parlamentare de rezolvare"."Acest program este rezultatul unui compromis responsabil pentru viitorul României", a punctat Barna, care şi-a exprimat încrederea că există o şansă reală să existe un guvern învestit până la Crăciun."Coaliţia este dovada unei maturităţi politice", a subliniat şi Dacian Cioloş, copreşedinte al USR PLUS. "Suntem conştienţi că aşteptările sunt foarte mari de la noi, de la această coaliţie şi parteneriat. Credem că acest parteneriat poate fi un moment de cotitură pentru România şi un început de modernizare a ţării", a afirmat el.Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, la rândul său, că România are nevoie de stabilitate politică."Când a luat decizia să participe la coaliţie, UDMR a fost conştientă că vom avea o misiune grea, extrem de dificilă, pentru că România este afectată de pandemie, trecem printr-o criză economică. Ne-am asumat o misiune, am format o majoritate parlamentară, pentru că în anii care urmează România are nevoie de stabilitate politică. A venit momentul să avem o guvernare stabilă, să existe predictibilitate. (...) Această coaliţie este formată din oameni serioşi, competenţi, avem o viziune armonizată pentru ce avem de făcut în următorii ani", a conchis Kelemen Hunor. AGERPRES/(A, AS - autor: Andreea Rotaru, editor: Florin Marin, editor online: Anda Badea)