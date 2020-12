Ce meserie neașteptată a avut Dan Negru, înainte de a fi „regele Revelioanelor”. Cum a ajuns în televiziune, după o eroare la job

17:00

Un bărbat, în vârstă de 74 de ani, din Israel a murit după ce a fost infectat cu noul coronavirus pentru a doua oară. Centrul Medical Sheba din apropiere de Tel Aviv a precizat luni […] The post Un bărbat din Israel a murit, după ce a fost infectat pentru a doua oară cu noul coronavirus appeared first on Cancan.ro.