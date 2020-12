„Regele videochatului din Dărmănești” și-a găsit o parteneră-surpriză pentru producțiile destinate adulților. Ce condiție a pus “actrița principală” pentru a participa la filmări

17:30

Vlăduța Lupău și Selly au fost surprinși împreună înainte de Sărbătorile de Iarnă. Inițial, artista nu a vrut să dezvăluie motivul întâlnirii, dar apoi și-a anunțat urmăritorii că vor avea parte de o surpriză […] The post Vlăduța Lupău și Selly, împreună înainte de Crăciun. Vlăduța: „M-a machiat pentru întâlnirea de azi”” appeared first on Cancan.ro.