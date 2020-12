Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 22 decembrie 2020. Berbecii sunt energici și motivați

17:30

Actorul și politicianul Bogdan Stanoevici este în stare critică la Spitalul Sf. Pantelimon din Capitală, după ce a intrat în coma, în urma unei infecții dobândite în spital. El a fost internat cu CoVID-19 în […]