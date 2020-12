Sorana, ex. A.S.I.A, și-a refăcut complet viața. Trecută printr-un divorț, artista iubește din nou

18:40

Un șofer de livrare UPS a fost lăudat de foarte mulți internauți pentru serviciul său, după ce un videoclip cu el înregistrând un mesaj pentru un client pe soneria locuinței a devenit viral pe TikTok. […] The post Un gest simplu al unui curier a ajuns la inimile a peste 300.000 de oameni într-un clip postat pe TikTok appeared first on Cancan.ro.