Spectacolul ''Fă-mi loc!'', cu Medeea Marinescu şi Marius Manole - online live, miercuri de la ora 20,00

10:40

Carmencita Constantin, preşedinta Federaţiei Române de Gimnastică, a declarat, pentru AGERPRES, că pandemia de coronavirus a afectat gimnastica, fiind convinsă că mulţi sportivi de la cluburile şcolare vor renunţa la sportul de performanţă din cauza faptului că nu şi-au putut relua pregătirile."În ceea ce priveşte activitatea de la cluburi impactul pandemiei este şi mai puternic şi foarte diferenţiat între cluburile subordonate MTS şi cele subordonate Ministerului Educaţiei şi Cercetării. La un moment dat, la nivel central, la nivelul ministerelor, nu au mai fost însă acte legislative care să interzică activitatea. În schimb, la nivel local, noţiunea de învăţământ online a fost extinsă, dar nu peste tot, ci regional, cu interpretări individuale, şi asupra activităţii sportive de înaltă performanţă, respectiv asupra sălilor de gimnastică în care sportivii noştri s-au pregătit. Din acest motiv campionatele naţionale au suferit, cluburile însele au suferit, pentru că nu şi-au putut trimite copiii, care erau nepregătiţi. Ca urmare va fi un an fără raportări de rezultate pentru multe cluburi care sigur va impacta viitorul pe anii care vin ... adică viitorul buget, viitoarea activitate şi aşa mai departe. Mai mult decât atât, la verificarea sportivilor legitimaţi de la început de an pe care o vom face mă tem că nu vor fi cifre deloc în favoarea sportului. Pentru că sunt convinsă că ne vom confrunta cu un număr extrem de mare de renunţări din partea sportivilor", a afirmat ea."Noi am făcut toate demersurile necesare către ambele ministere, ca să ne putem antrena atât la nivel de loturi, cât şi la nivel de cluburi. Însă anumite cluburi sportive şcolare, anumite inspectorate şcolare, nu dau în scris niciun răspuns. Pentru că, normal, când te adresezi unei autorităţi în scris, aştepţi un răspuns tot în scris. Dar nu am primit niciunul din partea inspectoratelor şcolare, deci nimeni nu îşi asumă o răspundere în ceea ce îi priveşte pe sportivii de performanţă, cei legitimaţi", a adăugat noua preşedintă a FRG. Foto: (c) ANGELO BREZOIANU / AGERPRES FOTO De asemenea, sportivii de la loturile naţionale şi olimpice au fost afectaţi de absenţa competiţiilor. "Pandemia a avut un impact semnificativ asupra loturilor naţionale şi olimpice prin lipsa competiţiilor. Nu am avut competiţii la nivel internaţional. Şi toată lumea a învăţat, nu numai România, mersul acesta pe timp de pandemie, cum să faci, cum să te organizezi, cum să fii sigur circulând prin aeroporturi că eşti în siguranţă. Lucrurile acestea au necesitat timp. Iar timpul ne-a costat pe toţi. Lipsa unor competiţii reprezintă un bagaj emoţional extrem de mare pentru aceşti copii care sunt cruzi", a explicat Carmencita Constantin, aleasă la conducerea FRG la sfârşitul lunii iulie.Ea a menţionat că o mare realizare a fost adaptarea activităţii la noile condiţii sanitare impuse de autorităţi în contextul pandemiei."În intervalul lunilor de când am preluat mandatul am învăţat foarte multe, în special conduita sportului de înaltă performanţă într-o perioadă atipică precum cea pe care o traversăm. Adică am învăţat că această activitate, cu foarte multă grijă, respectând reguli şi fiind disciplinat, se poate face în condiţii de siguranţă, sănătate. Pentru că nu e uşor să ţii o întreagă echipă de tehnicieni şi sportivi fără probleme de sănătate. Iar asta e o mare performanţă, trebuie să recunoaştem. Au fost câteva diferenţe între prima perioadă şi cea în care ne aflăm. În sensul că autorităţile au oscilat în a considera activitatea de înaltă performanţă a sportului românesc, deci nu numai a gimnasticii, ca fiind o activitate care poate fi continuată într-un mod controlat. Aşa că într-o primă fază am avut parte de un blocaj de acces în săli, ceea ce nu se mai întâmplă însă în prezent. Aşa că efectiv ne-am putut desfăşura toate acţiunile. Şi toate au fost fără niciun fel de incident, fără niciun fel de probleme de sănătate sau de infectare. Acţiunile au început cu primele evaluări pe care le-am făcut în octombrie la juniori şi seniori la feminin, au continuat cu Campionatele Naţionale la toate disciplinele în luna noiembrie, şi acum, în decembrie, cu Campionatele Europene la masculin şi feminin", a precizat preşedinta. Foto: (c) STR / EPA Aceasta a ţinut să sublinieze rezultatele obţinute de sportivii români la Campionatele Europene de gimnastică artistică de la Mersin (Turcia), în special la feminin unde echipa României a dominat concursul atât la senioare, cât şi la junioare. Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTO "Fetele au fost extraordinare la Campionatele Europene, rezultatele vorbesc de la sine. Şi mie îmi aduc aminte medaliile acestea de România de altădată. Avem o revenire a Larisei Iordache, pe care o vedem că este din nou Larisa pe care o ştim toţi, şi care a reuşit într-un timp foarte scurt să recupereze pauza făcută după accidentare. Ea a arătat absolut excepţional, a strălucit pur şi simplu. A avut poftă de concurs, a avut dorinţă de victorie... ce să mai spunem, Larisa este Larisa. În afară de ea, generaţia noastră de senioare este încă la început de drum. Este primul lor an de seniorat şi ăsta a fost primul lor concurs mare. Arată foarte bine şi ele. Iar junioarele, ce putem să mai spunem... ele arată exact ca România de altădată, într-adevăr. Este o echipă excepţională. Trebuie să avem grijă de aceste fete, să fie sănătoase şi să crească frumos. Pentru că şi ele trebuie să progreseze pe dificultate", a afirmat preşedinta FRG."Eu le cataloghez la nivelul cumulului de punctaj pe care l-au realizat. Pentru noi, aceste Campionate Europene au reprezentat o nouă verificare ca să ştim exact unde suntem şi ce mai avem de făcut. Faptul că au fost sau nu unele ţări a contat mai puţin, arbitrajul este internaţional, este neutru şi ne dă imaginea reală a punctajului pe care îl putem obţine în orice concurs. Comparativ cu ţările care au participat, suntem pe locurile pe care le-am obţinut. Comparativ cu ce se întâmplă în lume îmi este greu să fac o estimare. Şi spun şi de ce. Pentru că e un an complet atipic, complet nou pentru oricare dintre noi, indiferent de ţara din care provenim. Şi noi nu ştim dacă celelalte ţări, poate cu punctaje mai bune, mult mai bune decât noi în alte competiţii internaţionale, şi-au continuat pregătirea, dacă au sportivii sănătoşi... e un dacă pe tot acest parcurs. Eu apreciez că noi am câştigat patru luni de antrenament intens, de pregătire de nivel internaţional şi că ştim exact unde suntem azi şi ce avem de făcut pentru Europenele din aprilie anul viitor", a precizat ea."Marele câştig este că întreaga comunitate globală, nu numai Europa, a învăţat că se poate practica sportul de performanţă şi se pot organiza competiţii în condiţii de siguranţă. Ceea ce este un câştig enorm. Dacă anul acesta am avut amânări şi anulări de competiţii, eu pot să spun sută la sută că 2021 va fi un an extrem de aglomerat în competiţii. Şi îmi doresc din tot sufletul să existe posibilitatea şi susţinerea financiară, iar sportivii să poată duce acest calendar competiţional", a mai spus ea. Foto: (c) ANGELO BREZOIANU / AGERPRES FOTO Federaţia Română de Gimnastică nu a întâmpinat în acest an probleme de natură financiară în acest an. Iar din punct de vedere organizatoric, noua preşedintă a ţinut să sublinieze profesionalismul colectivului din cadrul federaţiei."Din punct de vedere financiar, Federaţia Română de Gimnastică a avut un plafon aprobat de Ministerului Tineretului şi Sportului şi o susţinere din partea Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, în aşa fel încât pregătirea nu a fost pusă în pericol. În plus, veste bună este că la rectificările bugetare ambele instituţii care ne susţin au răspuns pozitiv la toate propunerile noastre. Propuneri care normal că au fost bazate pe explicaţii, pe necesităţi. Din punct de vedere organizatoric, la federaţie este un colectiv, încă din perioada Andreei Răducan, căreia îi mulţumesc pentru tot ce a făcut, pentru că a recrutat nişte copii absolut excepţionali. La federaţie este o atmosferă rar întâlnită şi o spun cu toată sinceritatea şi experienţa pe care o am. Îmi lipsea o atmosferă aşa de plină de entuziasm şi de dorinţă de a învăţa, de dorinţă de a face, de dorinţă de autodepăşire. E greu însă acum pentru că lumea face acum în federaţie ce făcea şi înainte, plus multe alte lucruri suplimentare. Însă îmi place entuziasmul, devotamentul, este ceea ce trebuie", a afirmat ea.Întrebată dacă a reuşit să "mişte structurile în gimnastica românească", aşa cum a afirmat după alegeri, Carmencita Constantin a răspuns: "Suntem pregătiţi pentru această mişcare. Iar din experienţa mea, nicio mişcare de structură nu se face până nu înţelegi toate aspectele. Astfel încât atunci când faci mişcarea să nu strici, ba dimpotrivă, să ajuţi. Acest an a fost complet atipic din punct de vedere al pregătirii. Aşa că nu mi-am propus să fac mişcări de structuri imediate ca să nu fac greşeli de judecată. Eu primul lucru pe care l-am făcut a fost să îmi întăresc colectivul tehnic din federaţie. Şi se ştie că atât pe gimnastica feminină, cât şi pe cea masculină, am adus în federaţie doi dintre românii plecaţi în străinătate. Doi oameni foarte valoroşi, pe Corina Moroşan şi pe George Predescu... ei au lucrat peste 15 ani în Marea Britanie în special. În acest timp ei au reformat gimnastica din Marea Britanie. Ei vin cu un bagaj de cunoştinţe uriaş care va contribui fundamental la schimbare. Ei au avut ca prim pas această evaluare care în sfârşit a fost o evaluare neutră, fără orgolii, fără alte dorinţe în afară de acelea de a descoperi ce ne lipseşte ca să fim din nou la fel de buni. Acum pot să spun că suntem foarte aproape şi vom face anunţurile de rigoare, atât la băieţi, cât şi la fete".FRG speră ca în urma Campionatelor Europene de gimnastică artistică programate în luna aprilie, România să mai califice doi sportivi la Jocurile Olimpice, unul la masculin şi unul la feminin."Ne pregătim pentru participarea la Campionatele Europene din luna aprilie, încercăm să maximizăm şansele, atât la fete, cât şi la băieţi... şi să avem încă un sportiv, atât cât se mai şi poate, la fiecare dintre cele două categorii. Ne pregătim pentru aceste calificări, iar eu sunt încrezătoare. Gimnastica e un sport foarte greu, a crescut în dificultate fantastic de mult. Din cauza aceasta apar şi aceste accidentări oricât de bine te-ai pregăti. Iar ele apar la foarte mulţi sportivi, nu numai la ai noştri. Pe mine mă interesează să avem sportivi sănătoşi... Jocurile Olimpice de la Tokyo vor fi atipice la toate disciplinele, pentru că probabil vom fi în al treilea sau al patrulea val pandemic. Nu se ştie cine va fi sănătos, cine va putea veni, aşa că va fi o oportunitate. Dar pentru noi, obiectivele fundamentale rămân Jocurile Olimpice din 2024 şi perspectiva celor din 2028", a precizat Carmencita Constantin. Foto: (c) Zhang Cheng / Xinhua Referitor la obiectivul lui Marian Drăgulescu de a câştiga titlul olimpic la Tokyo, preşedinta a afirmat: "Marian este un sportiv matur şi echilibrat. La fel ca şi el, sunt plină de încredere că poate. Ce încearcă Marian să facă (n.r. - la Tokyo) pentru aurul olimpic este ceva extrem de greu, ca să fim bine înţeleşi. Nimeni nu stă pe loc, toată lumea progresează. Faptul că l-am văzut pe Marian făcând acum la Europene o săritură mai slabă şi o săritură Drăgulescu foarte bună... ne arată că Marian este unde trebuie în programul de pregătire. El nu a avut obiectiv medalie la Europene. Şi-a dorit-o, normal, şi ca orice sportiv mare de talia lui a plâns când nu şi-a luat medalia. Dar obiectivul său a fost să-şi fixeze săritura Drăgulescu şi a reuşit. Pentru un plan de pregătire care are ca ţintă maximă obiectivul iulie, competiţiile intermediare nu înseamnă obligatoriu aur, aur, aur, aur. Decât pentru psihicul sportivului"."O medalie la Tokyo ar fi ceea ce îi trebuie lui Marian şi ceea ce ne trebuie nouă. Ar fi încununarea carierei unui mare, mare sportiv. Ar fi pentru noi, pentru gimnastica românească, mai mult decât o gură de aer, pentru că am putea să consolidăm un simbol. Pentru că el este deja un simbol. O medalie olimpică este o medalie olimpică, indiferent că e aur, argint sau bronz", a adăugat Carmencita Constantin. Foto: (c) CSABA KRIZSAN / EPA La Campionatele Europene masculine de gimnastică artistică de la Mersin (Turcia), cel mai bun rezultat al României la seniori a fost obţinut de Marian Drăgulescu, acesta clasându-se pe locul 4 la sărituri. În concursul destinat juniorilor, tot la sărituri, România a obţinut o medalie de aur prin Gabriel Burtănete. Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTO România a cucerit la Campionatele Europene de gimnastică artistică feminină de la Mersin (Turcia) cinci medalii la senioare, argint în competiţia pe echipe, aur prin Larisa Iordache la bârnă şi sol, argint prin Larisa Iordache la sărituri şi o nouă medalie de argint, la bârnă, prin Silviana Sfiringu. Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTO Desfăşurate tot la Mersin, Campionatele Europene destinate junioarelor au adus României nouă medalii dintre care şase de aur (pe echipe şi prin Ana Bărbosu la individual compus şi pe aparate), două de argint, ambele obţinute de Maria Ceplinschi, la individual compus şi sol, şi una de bronz, câştigată de Andreea Preda, la bârnă.AGERPRES (A-autor: Marius Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Gabriela Badea)