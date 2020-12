Studentă de 20 de ani, găsită moartă în camera de cămin. Tânăra avea simptome de COVID

00:00

Silviu Roman, cunoscut drept „Regele videochatului din Dărmănești”, și-a găsit parteneră alături de care să joace în filme pentru adulți! Bomba vine acum: fata e studentă la Drept! Doar de un regizor care să-i vadă […] The post „Regele videochatului din Dărmănești” și-a găsit o parteneră-surpriză pentru producțiile destinate adulților. Ce condiție a pus “actrița principală” pentru a participa la filmări appeared first on Cancan.ro.