Regizorul Peter Jackson a dezvăluit primele imagini din documentarul despre The Beatles

15:10

Documentarul despre viața cântăreței fenomen Billie Eilish, așteptat cu nerăbdare de fani, are deja o dată oficială de lansare. „Billie Eilish: The World’s A Little Blurry” va fi lansat pe 26 februarie 2021, pe Apple […] Articolul Documentarul despre Billie Eilish, “The World’s A Little Blurry”, lansat în februarie 2021 apare prima dată în Apropo.ro.