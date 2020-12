Stelian Ion (USR PLUS), despre Secţia specială: O desfiinţăm, este foarte clar lucrul ăsta

10:45

Tradiţionalişti, membrii familiei regale britanice au în fiecare an acelaşi meniu de Crăciun. Nu pot fi blamaţi pentru că au preferinţe, la fel ca toţi oamenii Iar dacă românii mănâncă an de an sarmale, piftie şi cârnaţi, iată care sunt mâncărurile favorite la Palatul Buckingham.