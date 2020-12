Defectele strategiei UE pentru vaccinarea COVID. Statele membre, inclusiv România, nu vor avea suficiente doze pentru a aduce pandemia sub control înainte de toamna lui 2021

11:30

Mihai Bendeac este unul dintre cei mai apreciați oameni de televiziune, un actor îndrăgit și talentat. Puțini sunt însă, cei care știu că acesta se luptă de ani de zile cu depresia. „Nu, n-am reușit s-o înving, își arată colții destul de des, aș spune, dar cred că am învățat să trăiesc cu ea. Am […]