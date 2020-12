"Ceaikovski şi Povestea unui Spărgător de nuci" - joi, pe pagina de Facebook a Teatrului Odeon

12:40

Tehnicianul Ionel Gane, antrenorul interimar al echipei de fotbal Dinamo Bucureşti după plecarea lui Cosmin Contra, a declarat, marţi, că îşi doreşte să rămână la gruparea alb-roşie, confirmând că va fi prezent la reunirea lotului din 3 ianuarie pentru că se află sub contract."Reunirea este pe 3 ianuarie şi pe 13 suntem programaţi deja în campionat cu Hermannstadt în deplasare. Nu am nicio confirmare oficială de la cineva să nu rămân. Cert e că eu am contract, semnat pe doi ani. Aşa că voi fi prezent la reunirea de pe 3 ianuarie. Îmi doresc să rămân la Dinamo, normal. Am o relaţie foarte bună cu cei din club, m-am întâlnit cu reprezentanţii DDB. Acum aştept să văd ce se va întâmpla zilele astea. Dar conducerea decide, poate să vină oricine în locul meu", a spus Gane la postul de radio Dinamo 1948.El a menţionat că nu ştie câţi dintre jucători vor mai reveni la echipă în cazul în care conducerea spaniolă a clubului nu va achita măcar în parte salariile restante."Situaţia este delicată, dacă nu se vor plăti câteva salarii în zilele următoare sau până la reunire, nu ştiu câţi vor reveni la echipă. Însă chiar dacă vin, problema este mentală. Ce faci, vii, eşti neplătit deşi ai dus totul până la final de an... Nu ar fi motivaţie. Una e să vii doar ca să faci act de prezenţă şi alta să fii motivat şi să te pregăteşti 100%", a explicat tehnicianul.Gane a discutat cu jucătorii şi a dezvăluit că aceştia sunt dispuşi să continue la Dinamo dacă situaţia financiară a clubului se va regla."Camara e împrumutat, dar am vorbit şi mi-a spus că şi-ar dori să rămână. Mi-a spus că depinde ce se va întâmplat cu situaţia financiară. Garcia la fel, şi el e împrumutat, are o problemă medicală acum, dar ar reveni pentru că s-a simţit bine aici... Cu Nemec, cu Paul Anton am vorbit... ei şi-ar dori să rămână, dar depinde de situaţie. Sigur că mai e nevoie de 2-3 posturi care trebuie acoperite, dar în rest suntem bine. Ştiu posturile unde avem nevoie, fundaş stânga, fundaş dreapta şi un atacant. Astea sunt posturile de care echipa are nevoie urgent. Am putea folosi şi juniori, dar noi nici juniori nu avem pe posturile alea. Apoi la nivel de staff trebuie completată echipa cu preparator fizic şi un analist, pentru că nu se poate altfel", a menţionat antrenorul."Cei care au rămas până la ultima etapă a anului, trebuie felicitaţi. Noi am arătat ca o echipă până în ultimul minut. Aşa cum trebuie înţeleşi şi cei care au decis să plece. Suntem aproape de play-off. Patru puncte în 15 etape sunt uşor de recuperat. Sigur că sunt multe echipe acolo, în zona aia a clasamentului, însă se poate. M-aş bucura să păstrăm echipa actuală, cei care au rămas au demonstrat că sunt caractere", a adăugat Ionel Gane.Întrebat dacă Borja Valle, mijlocaş spaniol care a părăsit deja echipa, ar reveni în situaţia în care i s-ar plăti restanţele salariale, Gane a răspuns: "Trebuie discutat cu el, dar după tot ce s-a întâmplat... El s-a simţit foarte bine aici, dar a plecat foarte, foarte dezamăgit în ceea ce îi priveşte pe spaniolii din conducere. Eu cred că e foarte greu ca jucătorii care au plecat să revină la echipă. Pentru că dacă revin, se rupe cealaltă parte, adică jucătorii care au rămas. Deci e delicat... aşa că eu nu aş vedea o reîntoarcere a niciunuia dintre cei plecaţi înainte de finalul anului".În ultima perioadă clubul Dinamo se confruntă cu mari probleme financiare, existând restanţe la plata salariilor jucătorilor, antrenorilor şi celorlalţi angajaţi pe mai multe luni. Conducerea reprezentată de Pablo Cortacero a anunţat în mai multe rânduri că va achita salariile, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Din cauza acestor probleme, antrenorul Cosmin Contra a plecat de la echipă, iar mai mulţi jucători şi-au depus memorii la comisiile Federaţiei Române de Fotbal şi la FIFA pentru a deveni liberi de contract.Compania Benel International SA, reprezentată de spaniolul Pablo Cortacero, a devenit la jumătatea lunii august acţionar majoritar al clubului de fotbal Dinamo Bucureşti.