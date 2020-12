Coronavirus: Elveţia începe distribuirea vaccinului anti-COVID-19; vârstnicii au prioritate la vaccinare

16:30

Preşedintele Klaus Iohannis a invitat preşedinţii partidelor şi formaţiunilor politice reprezentate în Parlament pentru consultări în vederea desemnării candidatului la funcţia de prim-ministru. UPDATE ORA 15.44 Consultări la Cotroceni/ Iohannis discută cu delegaţia coaliţiei PNL - USR PLUS - UDMR Preşedintele Klaus Iohannis a început consultările cu liderii coaliţiei PNL - USR PLUS - UDMR, în vederea desemnării candidatului pentru funcţia de prim-ministru.Liderii formaţiunilor care sunt parte a coaliţiei au venit, marţi, împreună la consultările cu şeful statului. Sunt prezenţi preşedintele PNL, Ludovic Orban, copreşedinţii Alianţei USR PLUS Dan Barna şi Dacian Cioloş, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, precum şi premierul propus de coaliţie - Florin Cîţu.La începutul întrevederii, Ludovic Orban i-a înmânat preşedintelui Iohannis protocolul coaliţiei. Sursa foto: presidency.roUPDATE ORA 14.44 Ciolacu, scrisoare către Iohannis: Discuţiile pe care urmează să le aveţi cu partidele mimează doar principiul consultării Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, i-a transmis marţi şefului statului o scrisoare în care îl informează că social-democraţii nu vor fi prezenţi la consultările de la Palatul Cotroceni."În intervenţiile publice pe care le-aţi avut în ultimele săptămâni v-aţi antepronunţat într-un mod lipsit de echivoc în privinţa desemnării prim-ministrului. Ignorând voinţa cetăţenilor, exprimată prin vot democratic, aţi anunţat public atât înainte de alegeri, cât şi după alegeri, că aţi luat deja decizia de a desemna în această poziţie un reprezentant al partidelor care au pierdut la scrutinul din 6 decembrie 2020. Prin urmare, discuţiile pe care urmează să le aveţi astăzi cu partidele politice mimează doar principiul consultării constituţionale la care aţi făcut trimitere în invitaţia dumneavoastră. Practic, ceea ce urmează să se întâmple astăzi la Palatul Cotroceni este o mascaradă jignitoare la adresa democraţiei, un act de sfidare a cetăţenilor care au participat la alegerile parlamentare", a afirmat Ciolacu în scrisoare.El a adăugat că PSD refuză să participe la acest "simulacru". UPDATE ORA 13.10 Cioloş: Reprezentanţii coaliţiei de guvernare merg împreună la consultările de la Cotroceni Reprezentanţii celor trei formaţiuni care vor face parte din coaliţia de guvernare se vor prezenta împreună marţi, la ora 15,30, la consultările de la Palatul Cotroceni, a anunţat copreşedinte al USR PLUS Dacian Cioloş."Ieri seara am semnat protocolul coaliţiei. Este firesc să mergem împreună. Noi deja avem stabilit un program de guvernare. Ne pregătim o echipă de guvernare, avem majoritate în Parlament, deja demonstrată, şi mergem să îi spunem preşedintelui lucrul acesta. E un gest firesc, după două săptămâni de negocieri, când am reuşit într-un timp relativ scurt, zic eu, să avem şi echipă de guvernare, şi program de guvernare. Acum este important să putem avansa, să avem un Guvern cât mai repede şi atunci nu are rost să ne mai formalizăm. Am hotărât să mergem împreună, pentru că vom spune acelaşi lucru, atât timp cât avem deja o bază comună", a precizat Cioloş, pentru AGERPRES. UPDATE ORA 12.10 Ciolacu: PSD nu merge la consultările cu preşedintele Klaus Iohannis PSD nu merge marţi la consultările cu preşedintele Klaus Iohannis de la Palatul Cotroceni, a declarat liderul social-democrat Marcel Ciolacu. "PSD nu va participa la circul ieftin condus de preşedintele Iohannis. Am luat decizia ca astăzi PSD să nu se prezinte la consultările de la Cotroceni. Gaşca pierzătorilor are o majoritate de conjunctură, acest nou CDR care nu are legitimitate în cea ce priveşte voturile românilor şi opţiunea românilor pentru propunerea de prim ministru. Aşa cum am mai spus, PSD va intra total în opoziţie, vom face o opoziţie dură, cum merită românii să fie reprezentaţi de către PSD şi vedem că actualul CDR nu are nicio soluţie nici pentru criza sanitară, nici pentru criza economică. În continuare aşteptăm programul de guvernare al noului CDR şi, nu în ultimul rând, aşteptăm bugetul de stat, care cu siguranţă va fi un buget al austerităţii", a spus Ciolacu, la Palatul Parlamentului. UPDATE ORA 10.35 PSD nu se va prezenta la consultările de la Cotroceni (surse) PSD nu se va prezenta, marţi, la consultările convocate de preşedintele Klaus Iohannis în vederea desemnării candidatului la funcţia de prim-ministru, potrivit unor surse din partid. ORA 05.15 Preşedintele Iohannis - consultări cu partidele pentru desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru Preşedintele Klaus Iohannis a invitat preşedinţii partidelor şi formaţiunilor politice reprezentate în Parlament pentru consultări în vederea desemnării candidatului la funcţia de prim-ministru."În temeiul prevederilor art. 80 alin. (2) şi ale art. 103 din Constituţia României, preşedintele Klaus Iohannis a invitat la Palatul Cotroceni preşedinţii partidelor şi formaţiunilor politice reprezentate în Parlamentul României, pentru consultări în vederea desemnării candidatului pentru funcţia de prim-ministru", a informat Administraţia Prezidenţială.Consultările vor avea loc marţi, după următorul program:* la ora 15,00 - Partidul Social Democrat* la ora 15,30 - Partidul Naţional Liberal* la ora 16,00 - Alianţa USR PLUS* la ora 16,30 - Alianţa pentru Unirea Românilor* la ora 17,00 - Uniunea Democrată Maghiară din România* la ora 17,30 - minorităţile naţionale reprezentate în ParlamentLiderii PNL, USR PLUS şi UDMR - Ludovic Orban, Dan Barna, Dacian Cioloş şi Kelemen Hunor - au semnat, luni seară, acordul de guvernare 2020 - 2024. Documentul prevede că propunerea coaliţiei pentru funcţia de prim-ministru este Florin Cîţu.Aceasta este a doua rundă de consultări a şefului statului cu reprezentanţii formaţiunilor care au intrat în Parlament după alegerile din 6 decembrie.Pe 14 decembrie, preşedintele Iohannis afirma, după discuţiile cu partidele politice, că "această primă rundă de consultări a dus la un schimb de opinii bun", însă nu erau "încă întrunite condiţiile pentru desemnarea unui candidat pentru a forma un nou Guvern". AGERPRES/(AS - autor: Andreea Rotaru, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Alexandru Cojocaru) * LIVE UPDATE-ul este realizat în baza ştirilor AGERPRES, orele indicate reprezentând momentul difuzării ştirilor pe fluxul agenţiei. Citeşte şi: Consultările preşedintelui cu partidele în vederea desemnării premierului (2014-2020)