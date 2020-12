MAE: Autorităţile franceze permit deblocarea circulaţiei dinspre Marea Britanie; test negativ obligatoriu la intrarea în Franţa

19:30

Preşedintele Klaus Iohannis l-a desemnat, marţi, pe Florin Cîţu candidat pentru funcţia de prim-ministru.Florin Cîţu este premierul propus de coaliţia PNL - USR PLUS - UDMR. Şeful statului a vorbit, în declaraţia susţinută la Palatul Cotroceni, despre consultările trecute, dar şi despre faptul că noua coaliţie a demonstrat că are majoritate în Parlament."Săptămâna trecută, la prima rundă de consultări, am spus că este nevoie de încă câteva zile pentru ca lucrurile să se cristalizeze. Şi s-au cristalizat. Între timp, o coaliţie formată din PNL, USR PLUS şi UDMR a fost formalizată, şi-a dovedit deja majoritatea în Parlamentul României şi astăzi, cu ocazia consultărilor, liderii formaţiunilor care formează coaliţia de centru-dreapta s-au prezentat împreună şi au propus un candidat pentru poziţia de prim-ministru. Aşadar, luând în considerare toate acestea, am decis să-l desemnez pe domnul Florin Cîţu pentru poziţia de prim-ministru", a spus Iohannis la Palatul Cotroceni. AGERPRES/(A - autor: Oana Ghiţă, editor: Florin Marin, editor online: Adrian Dădârlat)