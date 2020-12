CFR Cluj - CS Universitatea Craiova, dinamitat în ultimele 5 minute: două faze la limită » Ce spune Crăciunescu: „Suntem în epoca de piatră”

19:50

Robert Lewandowski (32 de ani) spune, în interviul acordat în France Football, că se poate compara ca randament și goluri marcate cu cei pe care i-a învins în ancheta FIFA The Best 2020, Lionel Messi (33 de ani) și Cristiano Ronaldo (35 de ani).Cel mai bun marcator european în 2020 și câștigătorul FIFA The Best lasă deoparte modestia, în interviul dat presei franceze. "Messi și Ronaldo sunt incomparabili și nu îmi imaginam să ajung la nivelul lor. ...