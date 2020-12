VIDEO Baschet masculin: CSU Sibiu, învinsă acasă de Dinamo în Liga Naţională

00:20

Conducerile USR şi PLUS au validat, marţi seara, lista membrilor formaţiunilor care vor ocupa funcţii de miniştri în viitorul guvern, condus de Florin Cîţu.În urma votului Comitetului Politic USR şi al Consiliului Naţional PLUS, miniştrii propuşi de Alianţa USR PLUS să facă parte din guvernul de coaliţie sunt:* Dan Barna - viceprim-ministru Foto: (c) RADU TUŢĂ / AGERPRES FOTO * Cătălin Drulă - Ministerul Transporturilor Foto: (c) SIMION MECHNO / AGERPRES FOTO * Claudiu Năsui - Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO * Stelian Ion - Ministerul Justiţiei* Cristian Ghinea - Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene* Vlad Voiculescu - Ministerul Sănătăţii* Ciprian Teleman - Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării.