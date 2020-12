02:20

Conducerile USR şi PLUS au validat, marţi seara, lista membrilor formaţiunilor care vor ocupa funcţii de miniştri în viitorul guvern, condus de Florin Cîţu.Potrivit unui comunicat al Alianţei, în urma votului Comitetului Politic USR şi al Consiliului Naţional PLUS, miniştrii propuşi de Alianţa USR PLUS să facă parte din guvernul de coaliţie sunt:* Dan Barna - viceprim-ministru Foto: (c) RADU TUŢĂ /AGERPRES FOTO * Cătălin Drulă - Ministerul Transporturilor Foto: (c) SIMION MECHNO /AGERPRES FOTO * Claudiu Năsui - Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului Foto: (c) SILVIU MATEI /AGERPRES FOTO * Stelian Ion - Ministerul Justiţiei Foto: (c) GRIGORE POPESCU /AGERPRES FOTO * Cristian Ghinea - Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene Foto: (c) CRISTIAN NISTOR /AGERPRES FOTO * Vlad Voiculescu - Ministerul Sănătăţii Foto: (c) SILVIU MATEI /AGERPRES FOTO * Ciprian Teleman - Ministerul Cercetării, Inovării şi DigitalizăriiPrintre angajamentele USR PLUS incluse în programul de guvernare al coaliţiei se numără:*** Fără penali în funcţii publice: imediat ce condiţiile sanitare vor permite, Parlamentul va declanşa referendumul "Fără penali în funcţii publice";*** toate angajamentele din capitolul justiţie al USR PLUS se vor regăsi în programul de guvernare al coaliţiei: desfiinţarea Secţiei speciale, schimbarea modului de numire al procurorilor-şefi cu avizul conform al CSM, eliminarea schemei de pensionare anticipată a magistraţilor, asigurarea de resurse pentru DNA şi DIICOT, informatizarea sistemului de justiţie;*** publicarea online şi accesul cetăţenilor la toate cheltuielile publice, contractele de achiziţii publice şi la toate informaţiile relevante privind instituţiile statului, de la Guvern până la primării*** tăierea pensiilor speciale ale aleşilor: încă din prima şedinţă a noului Guvern vor fi prorogate pensiile speciale pentru primari, iar la începutul anului viitor vor fi desfiinţate pensiile pentru parlamentari. De asemenea, se va demara un proces prin care Parlamentul va identifica şi propune legislaţie unitară pentru rezolvarea inechităţilor din întreg sistemul de pensii.*** a fost agreată fie înfiinţarea unei structuri specializate în cadrul Parchetului General care să investigheze infracţionalităţile de mediu, fie crearea unor structuri specializate în cadrul parchetelor;*** crearea infrastructurii necesare pentru ca cetăţenii să nu mai plimbe hârtii între instituţii, ci informaţiile să circule electronic, sigur, rapid şi uşor de urmărit;*** auditarea întregii infrastructuri sanitare şi investiţii pentru a asigura standarde de siguranţă pentru toate spitalele din ţară. Demararea procedurilor pentru construcţia spitalelor regionale şi a altor proiecte de investiţii din fonduri naţionale şi europene. Susţinerea echipelor din linia I pentru a trece cu bine prin criza COVID-19;*** investiţii în prevenţie, medicină de familie şi de ambulatoriu. Revigorarea sistemului de transfuzii. Creşterea calităţii actului medical şi siguranţa pacientului. Acces garantat la medicamente esenţiale. Garantarea accesului românilor, în regim 100% compensat, la medicamentele esenţiale de pe lista Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Dezvoltarea de soluţii digitalizate şi de telemedicină*** generalizarea programelor afterschool în unităţile de învăţământ de stat şi creşterea calităţii serviciilor oferite; oferirea pachetelor de servicii integrate pentru elevii cu risc crescut de abandon şcolar şi celor cu cerinţe educaţionale speciale;*** sprijin pentru şcoala online;*** dezvoltarea României prin investiţii în industrii strategice la nivel european şi în avantaje competitive la nivel local: tehnologie verde, digital, ecoturism, industrii creative;*** creşterea competitivităţii şi a performanţei economice a fermierilor mici şi mijlocii;*** asigurarea accesului tuturor românilor la internet de mare viteză şi alfabetizare digitală;*** ajutor de stat pentru operatorii culturali din sectorul independent-privat. Sprijin pentru relansarea producţiei culturale în condiţiile revenirii treptate a publicului la evenimentele cu prezenţă fizică;*** crearea unui Fond pentru Democraţie în Republica Moldova care să sprijine dezvoltarea societăţii civile şi a presei libere*** zero taxe pe salariul minim: coaliţia a decis elaborarea unui studiu de impact în 2021 şi pilotarea în 2022 pe un sector al economiei a măsurii "Zero taxe pe salariul minim" din programul USR PLUS;*** revenirea la alegerea primarilor în două tururi este un deziderat important al USR PLUS şi va fi realizat printr-un protocol de colaborare parlamentară cu PNL, care va include şi alte reforme electoraleTotodată, conform comunicatului, viitorul guvern va renegocia Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.Ministerul Fondurilor Europene va fi reorganizat, redenumit Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi va fi orientat spre simplicare, impact real şi lucrul la portofoliul de proiecte, menţionează sursa citată.Conform USR PLUS, obiective finanţabile din PNRR sunt:- creşterea numărului de copii din medii sărace care merg la grădiniţă, prin dezvoltarea şi extinderea programului "Fiecare copil în grădiniţă". - implementarea de proiecte şi programe finanţate cu fonduri europene, care să asigure accesul tuturor românilor la energie;- crearea unui cadru legal simplificat în domeniul serviciilor, prin acordarea unei forme simplificate de plată (vouchere) pentru lucrătorii sezonieri, zilieri, personalul de menaj şi îngrijire;- implementarea legii Venitului Minim de Incluziune;- crearea unui sistem integrat de servicii pentru oamenii care doresc să se implice în activităţi cu impact în comunitate, organizaţii care lucrează cu aceştia şi comunităţile beneficiare.