Biletul Zilei » 100% fotbal!

15:30

Nu, nu e glumă! Artistul care anul acesta nu are evenimente și a fost nevoit să renunțe la celebrul său turneu de colinde, pecare-l juca sold-out în toată România, de 14 ani, va face Crăciunul […] The post Nu o să-ți vină să crezi unde face Fuego Crăciunul? Fix la Palat! appeared first on Cancan.ro.