Mesajul de Crăciun al Patriarhului Daniel pentru credincioși: „Poporul român este îndoliat și întristat”

17:00

După ce a fost pus la zid că nu are nicio iubită, iată că nimeni altul decât Chef Cătălin Scărlătescu renunță la burlăcie. Acesta a vorbit despre femeia din viața lui și a mărturisit că […] The post În sfârșit a renunțat la burlăcie! Chef Cătălin Scărlătescu, primele declarații despre noua iubită: „Nu pot sta singur cuc” appeared first on Cancan.ro.