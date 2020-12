Anchetă în cazul nou-născutului abandonat în Sectorul 3 al Capitalei. S-au prelevat teste ADN pentru a identifica mama

19:40

Oana Zăvornu a postat teaserul celui de-al doilea episod din emisiunea sa online. Se pare că actrița o va lua la „rost” pe Adelina Pestrițu în show-ul de miercuri seară. Oana Zăvoranu și-a lansat o […] The post Despre cine va vorbi Oana Zăvoranu în următorul episod al emisiunii sale online ”Este o fetișoară care acum șapte ani a venit timid de pe boxe” appeared first on Cancan.ro.