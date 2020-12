LIVE UPDATE VIDEO Plen reunit al Parlamentului pentru învestirea Guvernului Florin Cîţu

15:00

Sezonul 2020 de Formula 1, disturbat profund de pandemia de coronavirus, a adus câteva surprize şi noutăţi, chiar dacă Lewis Hamilton a cucerit titlul său mondial cu numărul şapte, egalându-l pe legendarul Michael Schumacher, iar Mercedes a câştigat al şaptelea titlu mondial la rând la constructori, comentează Reuters.Calendarul anului 2020 a cuprins 17 curse din cele 22 programate iniţial, care s-au derulat într-o perioadă mai scurtă, de cinci luni, începând cu iulie.Cursele au avut loc cu porţile închise pentru prima oară în istoria Formulei 1, care a înfiinţat ''bule'' de biosecuritate pentru a proteja echipele şi oficialii de COVID-19, însă chiar şi aşa fanii sportului cu motor au trăit un sezon mai pasionant decât se anticipa când Marele Premiu al Australiei a fost anulat în martie. Cursele au ajuns în locuri noi, doi piloţi au câştigat pentru prima oară o cursă de Formula 1, iar francezul Romain Grosjean a scăpat miraculos dintre accident teribil în Bahrain, când monopostul lui a fost rupt în două şi a luat foc. Foto: (c) Bryn Lennon Pool/EPATrei piloţi au fost infectaţi cu noul coronavirus, inclusiv campionul mondial Lewis Hamilton, dar show-ul a continuat fără oprire. Circa 80.000 de teste au fost efectuate în circa cinci luni, dintre care mai puţin de o sută au fost pozitive.Sportul a arătat încă o dată cât de repede se poate adapta la condiţii adverse şi la provocări, când echipele s-au implicat în designul şi producerea a mii de ventilatoare necesare în spitale de către fabricile lor închise în primele luni ale anului.Pentru prima oară în istorie, Italia a găzduit trei curse (Monza, Mugello, Imola), iar alte circuite din Austria (Red Bull Ring), Anglia (Silverstone) şi Bahrain (Sakhir) au organizat curse duble. Faimoasele curse de la Monte Carlo şi Singapore au dispărut din calendar, ca şi prima ediţie a Marelui Premiu al Vietnamului, în contextul în care Formula 1 s-a concentrat pe Europa şi Orientul Mijlociu. Foto: (c) Luca Bruno Pool/EPAAnul 2020 a consemnat doborârea de noi recorduri în Formula 1. Hamilton a depăşit recordul de victorii a lui Schumacher (91), ajungând la 95 de succese şi a egalat şi recordul de şapte titluri al germanului.Britanicul, acum cel mai de succes pilot al tuturor timpurilor, a câştigat 11 curse în acest an şi s-a alăturat activ campaniei împotriva injustiţiei sociale Black Lives Matter şi a îngenuncheat înaintea fiecărei curse. Foto: (c) FIAF1 HANDOUT/EPALinia dreaptă a boxelor de pe circuitul Silverstone a primit numele lui Hamilton, după ce campionul de 35 ani a încheiat sezonul cu mai multe puncte decât cele obţinute de ambii piloţi de la Red Bull şi cu 124 mai multe decât coechipierul său Valtteri Bottas, vicecampionul mondial. Mercedes a câştigat 13 curse în 2020 şi a obţinut pole postion în 15 dintre cele 17 curse. Foto: (c) FIAF1 HANDOUT/EPAMexicanul Sergio Perez, care a contractat COVID-19, a reuşit apoi prima sa victorie din Formula 1 în Bahrain, la a 190-a sa cursă din ''Marele Circ'', după ce a luat startul de pe ultimul loc. Foto: (c) FIAF1 HANDOUT/EPAFerrari, cea mai de succes echipă din Formula 1, s-a alăturat celorlalte echipe şi a semnat Acordul Concorde, iar pe circuitul de la Mugello a celebrat a 1.000 cursă din istoria sa, într-un an în care şi-a luat la revedere de la campionul german Sebastian Vettel, care s-a mutat la Racing Point, ce din 2021 se va numi Aston Martin.McLaren a avut un an bun şi a revenit pe podiumul constructorilor, după Mercedes şi Red Bull, iar echipa se va întări anul viitor prin venirea lui Daniel Ricciardo, care va suplini plecarea lui Carlos Sainz jr la Ferrari. Foto: (c) FIAF1 HANDOUT/EPAOlandezul Max Verstappen, cu două succese în acest an, inclusiv cursa de final de la Abu Dhabi, speră că în 2021 monopostul Red Bull va fi şi mai competitiv.Echipa italiană Alpha Tauri a provocat o mare surpriză pe circuitul de la Monza, unde francezul Pierre Gasly a obţinut prima sa victorie din carieră în Formula 1.Williams, în schimb, a dezamăgit încă o dată şi pentru prima oară din anii '70 nu a obţinut niciun punct în clasament. Pilotul George Russell, care l-a înlocuit pe Hamilton în Marele Premiu de la Sakhir, a fost la un pas de victorie la bordul monopostului Mercedes, dar erorile nefireşti ale mecanicilor germani şi o pană de pneu, l-au îndepărtat de o victorie incredibilă.AGERPRES/(AS/autor: Teodor Ciobanu, editor: Mihai Ţenea, editor online: Ada Vîlceanu)