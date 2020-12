Un documentar emoționant despre Whitney Houston și fiica sa, lansat în februarie

Un documentar despre cunoscuta cântăreață Whitney Houston, intitulat „Whitney Houston & Bobbi Kristina: Didn’t We Almost Have It All”, va fi lansat pe 6 februarie 2021, pe canalul TV Lifetime. Filmul este despre artistă și fiica sa, […] Articolul Un documentar emoționant despre Whitney Houston și fiica sa, lansat în februarie apare prima dată în Apropo.ro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ApropoTV