VIDEO Guvernul Cîţu a fost învestit de Parlament

16:00

Ministrul propus al Tineretului şi Sportului, Eduard Novak, a declarat, miercuri, într-un interviu pentru AGERPRES, că nu intenţionează să renunţe la activitatea competiţională pe durata mandatului şi că îşi doreşte să participe la Jocurile Paralimpice de la Tokyo, unde vizează obţinerea unei medalii la ciclism.Un prim obiectiv al mandatului său este crearea unui cadru de pregătire "perfect" pentru sportivii calificaţi la Jocurile Olimpice, a spus Novac.El a afirmat că activitatea sportivă şi implicarea sa în domeniu îl va ajuta în activitatea de ministru, în acest sens dorind să elaboreze o strategie pe termen lung, de 3-4 cicluri olimpice.Preşedinte al Federaţiei Române de Ciclism, Novak a precizat că această disciplină nu va fi avantajată pe durata mandatului său, dar că îşi doreşte să continue dezvoltarea începută în urmă cu 4-5 ani.Eduard Novak a primit, miercuri, aviz pozitiv pentru funcţia de ministru al Tineretului şi Sportului din partea Comisiilor reunite pentru Învăţământ, Ştiinţă, Tineret şi Sport din Camera Deputaţilor şi Senat. Foto: (c) MIHAI POZIUMSCHI / AGERPRES FOTOLa finalul audierilor care au avut loc la Camera Deputaţilor, Novak a primit 17 voturi pentru şi un vot împotrivă. Nu au existat abţineri.Novak a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti.Iniţial a practicat patinajul viteză, dar şi-a pierdut laba piciorului drept într-un accident rutier în 1996. Ulterior, a trecut la ciclism şi a devenit sportiv profesionist.Eduard Novak, care este preşedintele Federaţiei Române de Ciclism din 2013, a fondat o echipă profesionistă de ciclism în 2012, sub numele de Tuşnad Cycling Team, devenită între timp Novak Team (echipă continentală), iar recent a înfiinţat şi o academie de ciclism.Carol-Eduard Novak (44 ani) a cucerit medalia de aur la Jocurile Paralimpice din 2012, de la Londra, având şi două medalii de argint, la Jocurile Paralimpice de la Beijing 2008, respectiv Londra 2012. Palmaresul său cuprinde şi mai multe medalii la Mondialele de paraciclism. Recent, în 2019, a cucerit medalia de bronz la Mondialele de paraciclism pe şosea de la Emmen (Olanda), iar în februarie 2020, a obţinut trei medalii, una de argint şi două de bronz, la Campionatele Mondiale de paraciclism pe velodrom de la Milton (Canada). Foto: (c) MIHAI POZIUMSCHI / AGERPRES FOTOAGERPRES: Care va fi prima măsură pe care o veţi lua din postura de ministru al Tineretului şi Sportului?Eduard Novak: În primul rând, îmi doresc foarte mult să cunosc repede sistemul, să îmi cunosc colegii, să văd care este echipa mea, după care prioritare pentru mine anul acesta vor fi Jocurile Olimpice. Toţi sportivii calificaţi trebui să beneficieze de tot ceea ce au nevoie. Acest lucru este foarte, foarte important. Chiar dacă trebuie să aducem o Ordonanţă de Urgenţă, vreau să creăm un mediu de pregătire perfect pentru aceşti sportivi. După care, desigur va fi Campionatul European de fotbal de anul viitor. De asemenea, vreau să ne apucăm de strategia sportului românesc, care va cuprinde trei cicluri olimpice. Vreau să dau o direcţie clară, prin lege. Nu se ştie cât va dura mandatul, trei luni, şase luni, un an, doi, nu se ştie, dar asta va fi cea mai mare muncă, să realizăm o strategie a sportului românesc pentru viitor.AGERPRES: Consideraţi că sunteţi avantajat de faptul că proveniţi din lumea sportului?Eduard Novak: Da, cred că în această postură dacă nu înţelegi efectiv ce nevoie au sportivii, cum trebuie să construim pentru sportivi pentru a ajunge la performanţă, nu poţi. Nu ajunge să fii un bun manager sau un bun administrator, trebuie să cunoşti efectiv lumea sportului ca să poţi pune toate elementele într-un pachet. Aşa că eu consider că voi putea aduce un plus acestui minister şi sportului românesc şi vreau să dau o direcţie clară. Efectiv, chiar dacă vor fi unele decizii radicale şi nu o să placă în totalitate unor persoane, trebuie să ne gândim la viitor.AGERPRES: Se vorbeşte de mai mult timp că sportul trebuie să devină o prioritate naţională, sunteţi de aceeaşi părere?Eduard Novak: Asta este şi menirea mea, să aduc acest concept că sportul trebuie să fie o prioritate naţională, sprijinită de guvern. Guvernul să conştientizeze cât de important este sportul românesc şi, desigur, prin acest lucru să bugeteze corespunzător. Dar nu vreau doar să bugeteze, vreau să aducem şi cunoştinţă în sportul românesc. Banii nu înseamnă totul, bugetele se pot cheltui foarte uşor şi rămânem fără rezultate. Sunt câteva federaţii pe care le-aş numi şi de care sunt foarte mândru pentru felul cum lucrează şi de felul în care sunt profesionişti, canotaj, judo, handbal... Îmi doresc de asemenea ca şi federaţia de gimnastică să revină la nivelul la care a fost, boxul să revină, de asemenea. Eu vreau să prioritizez sporturile, vreau să investim în sporturi în care să putem obţine cât mai multe rezultate, precum înotul, atletismul, în care se pot obţine multe medalii. Foto: (c) MIHAI POZIUMSCHI / AGERPRES FOTOAGERPRES: Cum apreciaţi bugetul de până acum alocat sportului? Consideraţi că este mic? Se poate ajunge la 1% din PIB?Eduard Novak: Da, eu cred că în această perioadă este foarte dificil, dar îmi doresc neapărat să creştem acest buget, pentru că în sport, fără buget, nu poţi să reuşeşti. Ne dorim să creştem acest buget şi să investim în sportul românesc. Dar o spun foarte clar, trebuie să vedem foarte bine unde investim, pentru că nu putem să le facem pe toate şi toate să fie bune. Trebuie să alegem câteva şi să investim acolo pentru a avea rezultate. Nu avem puterea financiară ca să reuşim să împăcăm pe toţi şi să investim peste tot.AGERPRES: Cu siguranţă vor exista voci care vor spune că ciclismul va fi avantajat în mandatul dumneavoastră. Va fi avantajat ciclismul?Eduard Novak: Ciclismul are o dezvoltare normală în ultimii patru-cinci ani, este un sport de mare interes şi desigur îmi doresc să continue această dezvoltare. Dar nu vreau să spun că vor fi alte sporturi dezavantajate faţă de ciclism. Ciclismul va fi într-un pachet în care îşi are locul acum şi dacă federaţia se dezvoltă cum vreau eu şi prin legile pe care le vom numi punem şi condiţiile de finanţare, atunci, desigur, o să îi sprijinim din ce în ce mai mult.AGERPRES: Vă doriţi să deveniţi campion paralimpic din nou, vă veţi continua activitatea competiţională?Eduard Novak: Sincer îmi doresc să participi la Tokyo şi să obţin o medalie. Eu cred că totul depinde de cum ne prioritizăm timpul. Pentru mine prioritatea acum este ministerul şi sportul românesc, după care în trei-patru luni să îmi pot face o echipă, să văd exact în ce direcţie să o luăm, care sunt proiectele reale în care să investim, şi, desigur, să mă şi pregătesc în paralel pentru Jocurile Olimpice. Acum, dacă nu o să pot să obţin rezultate la proba de şosea, eu cred că pe pistă, la 4 km, pot să mă pregătesc. Eu îmi doresc să fiu un exemplu şi ca ministru şi ca sportiv, pentru că şi pe mine, când eram copil, m-au ghidat marii campioni ai României.AGERPRES (A-autor: Adrian Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Adrian Dãdârlat) Citeşte şi: Eduard Novak: Nu mi-am dorit să fiu politician Eduard Novak, propus ministru al Tineretului şi Sportului (fişă biografică) Eduard Novak: Pot să fac, alături de echipa potrivită, lucruri grozave pentru sportul românesc