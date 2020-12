Bosnia: O tabără pentru migranţi, distrusă de un incendiu

20:50

Trupa rock Talking Heads, grupul feminin de hip-hop Salt-N-Pepa şi cântăreaţa latino Selena se numără printre artiştii care vor fi recompensaţi cu premii speciale - atribuite pentru merite deosebite - la gala Grammy Awards 2021, informează site-ul revistei Variety.Anunţul a fost făcut marţi de reprezentanţii The Recording Academy, instituţia care decernează premiile Grammy, cele mai prestigioase trofee din industria muzicală americană.Artiştii care vor primi premiul Grammy pentru întreaga carieră (Lifetime Achievement Award) sunt Grandmaster Flash & The Furious Five, Lionel Hampton, Marilyn Horne, Salt-N-Pepa, Selena şi Talking Heads.Ed Cherney, Benny Golson şi Kenny "Babyface" Edmonds vor fi recompensaţi cu Trustees Award, iar Daniel Weiss va fi premiat cu un trofeu Grammy pentru merite tehnice (Technical Grammy Award).Aceşti artişti vor fi premiaţi la cea de-a 63-a ediţie a galei anuale Grammy Awards, care va avea loc pe 31 ianuarie 2021.Din cauza provocărilor impuse de pandemia de COVID-19, nu este cunoscut deocamdată formatul în care se va desfăşura această gală.Potrivit anunţului făcut marţi de The Recording Academy, trofeele Lifetime Achievement sunt atribuite acelor artişti care au avut contribuţii artistice semnificative în domeniul înregistrărilor muzicale, iar Trustees Award onorează contribuţii speciale în alte domenii decât interpretările muzicale. Consiliul Naţional de Administraţie al The Recording Academy alege artiştii care sunt recompensaţi cu aceste două trofee.Câştigătorii premiilor Grammy pentru merite tehnice sunt votaţi de Consiliul consultativ al producătorilor şi inginerilor de sunet din cadrul The Recording Academy şi confirmaţi apoi de Consiliul Naţional de Administraţie al aceleiaşi instituţii. Acest premiu este acordat unor persoane fizice şi companii care au avut contribuţii tehnice deosebite în industria muzicală. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Ady Ivaşcu)