Încă 146 români și-au pierdut viața, în ultimele 24 de ore, după ce au luat coronavirus

18:30

Așa cum v-am anunțat încă de ieri, noul sezon competițional din NBA a început! Primele partide au avut loc în noaptea precedentă, astăzi urmând să se dispute alte 13 meciuri. Primele partide ale stagiunii Noua […] The post NBA » Ieri s-au jucat primele partide ale ediției 2020/2021! AICI, rezultatele nopții precedente + programul complet al serii! appeared first on Cancan.ro.