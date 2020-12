MAE: Noi condiţii de intrare în Muntenegru începând cu 25 decembrie

14:20

Învestirea în Parlament a Guvernului condus de premierul desemnat Florin Cîţu, susţinut de PNL, USR PLUS şi UDMR, alegerea Ancăi Dragu (USR PLUS) în funcţia de preşedinte al Senatului şi a lui Ludovic Orban (PNL) ca preşedinte al Camerei Deputaţilor, alegerea lui Horia Tomescu (USR PLUS) şi a lui Stelian Bujduveanu (PNL) ca viceprimari ai Capitalei, precum şi decizia prin care oraşul Timişoara va fi Capitală Europeană a Culturii în 2023 sunt câteva din principalele evenimente interne desfăşurate în intervalul 21-24 decembrie 2020.CORONAVIRUS* 24 decembrie - Un număr de 4.310 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore, în urma efectuării a 27.653 de teste la nivel naţional, a informat Grupul de Comunicare Strategică. Acestea sunt cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Un număr de 146 de persoane infectate cu noul coronavirus au murit în ultimele 24 de ore, numărul total al deceselor ajungând la 14.912. La această dată 10.351 de persoane cu COVID-19 sunt internate în unităţile sanitare de profil, dintre care 1.234 la terapie intensivă. Pe teritoriul României au fost confirmate, până în prezent, 608.561 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 523.829 de persoane au fost declarate vindecate.* 21 decembrie - Premierul interimar Nicolae Ciucă a declarat că autorităţile au făcut pregătirile necesare pentru a putea demara campania de vaccinare anti-COVID începând cu data de 27 decembrie 2020 şi i-a îndemnat pe toţi cetăţenii să aibă încredere în acest demers.* 23 decembrie - Centrul naţional de stocare a vaccinurilor împotriva COVID-19 din cadrul Institutului "Cantacuzino" este complet autorizat şi avizat de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România, după ce a obţinut autorizaţia de distribuţie angro.* 23 decembrie - Colegiul Medicilor din România recomandă vaccinarea împotriva COVID-19: "Colegiul Medicilor din România (CMR) ia act de decizia Comisiei Europene de a autoriza rapid primul vaccin sigur şi eficient destinat prevenirii COVID-19, decizie ce a venit ca o consecinţă a recomandării Agenţiei Europene pentru Medicamente care a fost emisă în aceeaşi zi, în urma unui proces de evaluare aprofundată a dovezilor ştiinţifice provenite din studiile clinice privind siguranţa, eficacitatea şi calitatea vaccinului produs de BioNTech şi Pfizer".POLITIC* 21 decembrie - Preşedintele Klaus Iohannis a depus o coroană de flori la troiţa din Piaţa Universităţii, în memoria victimelor Revoluţiei din Decembrie 1989.* 21 decembrie - Liderii PNL, USR PLUS şi UDMR - Ludovic Orban, Dan Barna, Dacian Cioloş şi Kelemen Hunor - au semnat acordul de guvernare 2020-2024, în cadrul unei ceremonii la Palatul Parlamentului. Acordul prevede că propunerea pentru funcţia de prim-ministru este Florin Cîţu, cea pentru preşedinte al Senatului - Anca Dragu, iar cea pentru preşedinte al Camerei Deputaţilor - Ludovic Orban.* 21 decembrie - Cele două Camere ale noului Parlament, ales în urma scrutinului din 6 decembrie, s-au întrunit în şedinţe separate de deschidere a legislaturii 2020-2024, la convocarea preşedintelui Klaus Iohannis. Deputaţii şi senatorii au depus jurământul de învestitură.* 21 decembrie - Senatorul USR PLUS, Anca Dragu, a fost aleasă în funcţia de preşedinte al Senatului.* 22 decembrie - Preşedintele Klaus Iohannis a avut consultări cu preşedinţii partidelor şi formaţiunilor politice reprezentate în Parlament în vederea desemnării candidatului la funcţia de prim-ministru. Florin Cîţu a fost desemnat de preşedintele Klaus Iohannis candidat pentru funcţia de prim-ministru pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi listei noului Guvern. Cîţu a fost propus de coaliţia PNL - USR PLUS - UDMR.* 22 decembrie - Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a fost ales preşedinte al Camerei Deputaţilor.* 22 decembrie - Plenul Camerei Deputaţilor a aprobat componenţa numerică şi nominală a comisiilor permanente. Grupul parlamentar al PSD de la Camera Deputaţilor deţine şefia a 8 comisii permanente, PNL - 6, USR PLUS - 4, UDMR - 2, AUR - 2 şi grupul minorităţilor naţionale - 2.* 23 decembrie - Conducerile PNL, USR PLUS şi UDMR au validat, fiecare în parte, listele proprii de miniştri care vor face parte din viitorul Guvern condus de Florin Cîţu.* 23 decembrie - Guvernul condus de premierul desemnat Florin Cîţu a fost învestit de Parlament. Au votat "pentru" lista de miniştri şi programul de guvernare 260 de deputaţi şi senatori, iar 186 au votat "împotrivă". Era nevoie de majoritatea voturilor parlamentarilor validaţi, adică 228 de voturi "pentru". Preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru numirea Guvernului Cîţu. Miniştrii Cabinetului Cîţu au depus jurământul de învestitură, în cadrul unei ceremonii la Palatul Cotroceni, după ce au primit avize favorabile în comisiile parlamentare de specialitate.ADMINISTRAŢIE* 21 decembrie - Horia Tomescu (USR PLUS) şi Stelian Bujduveanu (PNL) au fost aleşi viceprimari ai Capitalei, în şedinţa Consiliului General al Municipiului Bucureşti. Consiliul General a adoptat în aceeaşi şedinţă un proiect de rectificare bugetară, conform căruia veniturile bugetului local sunt diminuate cu 212 milioane lei şi se majorează cu 23,9 milioane lei subvenţiile pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif la energia termică.JUSTIŢIE* 21 decembrie - Zeci de avocaţi au organizat, la Palatul de Justiţie din Bucureşti, un protest faţă de condamnarea colegului lor Robert Roşu la cinci ani închisoare cu executare în dosarul "Ferma Băneasa". Robert Roşu, avocatul prinţului Paul al României, a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la cinci ani de închisoare cu executare în dosarul retrocedării ilegale a Fermei regale de la Băneasa.* 21 decembrie - Ministerul Justiţiei a anunţat că a finalizat şi a pus în dezbatere publică proiectul Strategiei Naţionale Împotriva Criminalităţii Organizate 2021-2024, care, în opinia ministrului Cătălin Predoiu, "va ghida în mod eficient" răspunsul statului român asupra fenomenului.* 23 decembrie - Fostul procuror Mircea Negulescu a fost trimis în judecată de Secţia specială pentru săvârşirea infracţiunilor de cercetare abuzivă, represiune nedreaptă, instigare la represiune nedreaptă, influenţarea declaraţiilor, inducerea în eroare a organelor judiciare, fals intelectual şi abuz în serviciu. Negulescu este acuzat că a "fabricat" probe şi a obligat mai multe persoane să facă denunţuri şi declaraţii mincinoase în două cauze instrumentate pe vremea când era procuror la DNA Ploieşti, printre care şi dosarul "Tony Blair", care îi viza pe fostul deputat Sebastian Ghiţă şi pe fostul premier Victor Ponta.ECONOMIC* 23 decembrie - Termocentrala Mintia a câştigat procesul cu Garda de Mediu Hunedoara, deschis în urmă cu cinci ani după ce, în urma unui control al inspectorilor de mediu, a primit o amendă de 60.000 de lei şi o sancţiune suplimentară de suspendare a activităţii.EDUCAŢIE* 21 decembrie - Ministerul Educaţiei şi Cercetării a precizat că disciplinele Istorie şi Geografie nu se desfiinţează sau comasează, după ce un cadru didactic a lansat în spaţiul public informaţia că cele două materii s-ar uni sub denumirea "Studii sociale".CULTURĂ* 23 decembrie - Oraşul Timişoara va fi Capitală Europeană a Culturii în 2023, în urma deciziei de amendare a acţiunii Capitale Europene ale Culturii votată la 22 decembrie de Consiliul UE.SPORT* 23 decembrie - Ministrul Tineretului şi Sportului, Eduard Novak, a declarat, într-un interviu pentru AGERPRES, că nu intenţionează să renunţe la activitatea competiţională pe durata mandatului şi că îşi doreşte să participe la Jocurile Paralimpice de la Tokyo, unde vizează obţinerea unei medalii la ciclism. AGERPRES/(Documentare - Cristian Anghelache, editor: Cerasela Bădiţă, editor online: Gabriela Badea)*** Materialul a fost realizat în baza ştirilor AGERPRES