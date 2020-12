postBrexit Negociatorii au ajuns la un acord comercial (surse UE)

17:20

Să revenim la normal, dar nu la normalul pe care îl ştiam înainte cu viaţa în viteză şi alergătura continuă - este dorinţa actorului Marius Manole pentru Anul Nou care se apropie. Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO "Cred că am înţeles ceva din pandemia asta - am înţeles că trebuie să ne dăm mai mult timp. Eu sper să fie un an mai liniştit din punctul de vedere a ceea ce se întâmplă în ţara asta, să avem un Guvern stabil, un Parlament mai cinstit, în care să avem încredere. (...) Îmi doresc să vină vaccinul, să avem curaj să îl facem cât mai mulţi dintre noi. Nu poţi să îi condamni pe oamenii care nu vor să îl facă pentru că nu ştii care sunt efectele. Nu poţi să îi condamni, dar eu o să îl fac", a declarat, pentru AGERPRES, Marius Manole, în prag de sărbătorile de iarnă. Foto: (c) SORIN LUPSA / AGERPRES FOTO De Crăciun nu va pleca din Bucureşti pentru că, anul acesta, "nu e de plecat"."Suntem într-un an altfel. O să am nişte sărbători liniştite, în sensul că nu voi pleca nicăieri, voi rămâne în Bucureşti, pentru că nu e de plecat. Am primit şi sfaturile guvernanţilor care ne-au spus să stăm mai mult pe acasă, iar eu sunt un om care respectă sfaturile. Probabil că voi pleca două - trei zile cu nişte prieteni - Medeea Marinescu, Lia Bugnar -, între Crăciun şi Revelion, cu toate animăluţele noastre de companie şi cam asta va fi. Va fi un Crăciun liniştit şi un Revelion la fel de liniştit. Oricum, pentru mine, Revelionul nu a fost niciodată o sărbătoare, nu am considerat că trebuie să sărbătoresc în vreun fel şi nici să stau până la cinci dimineaţa doar ca să petrec Revelionul. Pe timpuri, doar dacă nimeream la o petrecere care îmi plăcea foarte tare, dar altfel nu sunt genul", a afirmat Marius Manole.Singura sa dorinţă de Crăciun este să fie sănătos şi să se bucure de linişte. Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO "Nu am nevoie de nimic. Am nevoie doar de sănătate şi linişte. Cam atât. Am vrut să spun cărţi, ca să par inteligent, dar mi-am dat seama că am destule pe care încă nu le-am citit şi nu aş putea să mint chiar aşa", a spus, râzând, actorul.Pentru zilele de sărbătoare se gândeşte să facă emisiuni, împreună cu Ilona Brezoianu, pe pagina de Youtube. "Eu cu Ilona Brezoianu avem o emisiune pe Youtube, am făcut în pandemie vreo 20 de ediţii şi s-ar putea să facem de Crăciun şi de Revelion câte o emisiune. O ediţie specială pentru oamenii care sunt mai singuri, care nu au cu cine să petreacă Revelionul, care sunt departe de ţară", a precizat Marius Manole. AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Andreea Rotaru, editor online: Ady Ivaşcu)