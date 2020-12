Bancul zilei | Nevastă-mea şi-ar dori de Crăciun ceva de pus la gât

12:00

George Burcea a reușit să își sperie fanii din mediul virtual cu ultima postare de pe Instagram. Actorul a răbufnit atunci când și-a amintit despre problemele pe care le-a avut în viață. Deși este o […] The post George Burcea și-a speriat fanii chiar în ajunul Crăciunului. Postarea care dă multe de înțeles: „Cu mâinile tale pătate de durere” appeared first on Cancan.ro.