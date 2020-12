Frantisek Planicka, unul dintre cei mai curajoși și mai valoroși portari ai secolului XX

13:50

Fanii clubului de liga a treia din Germania, Dynamo Dresda, au făcut un gest extraordinar la meciul de cupă de marți împotriva lui Darmstadt, cumpărând toate cele 72 de mii de bilete, deși acesta s-a […] The post Dynamo Dresda, 72 de mii de bilete vândute într-un stadion gol appeared first on Cancan.ro.