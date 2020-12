Raed Arafat şi Valeriu Gheorghiţă au plecat la Arad în întâmpinarea TIR-ului care aduce primele doze de vaccin anti-COVID în România

06:00

S-au împlinit 31 de ani de când România se descătuşa de comunism, plătind preţul libertăţii cu 1166 de vieţi. An de an, familiile şi apropiaţii celor care n-au supravieţuit celui mai sângeros decembrie din istoria noastră recentă merg la cimitir să-şi comemoreze eroii. Am mers şi noi la Cimiritul Eroilor pentru a asculta gândurile lor despre trecut şi despre prezent.