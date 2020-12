Japonia: Fostul premier Shinzo Abe a prezentat scuze în faţa legislativului în scandalul finanţărilor unor recepţii

19:20

Dacă vă întrebaţi cum vor fi sărbătorile de iarnă pentru Alessiah şi Nicole Cherry, două dintre tinerele cântăreţe apreciate de publicul din România, ei bine familia va fi tot ce va conta. Sursa foto: Alesiah / Facebook "Vine Crăciunul!", exclamă Alessiah. "Aştept Crăciunul în fiecare an începând cu luna noiembrie. Ca în fiecare an, îl voi petrece alături de familie şi cei dragi. Ziua de Crăciun este întotdeauna petrecută cu familia şi cu bunicii, iar de pe masă nu lipsesc fursecurile pe care le fac împreună cu mama mea, cea care are rolul de bucătar-şef", a declarat, pentru AGERPRES, cântăreaţa. Sursa foto: Alesiah / Facebook Ea spune că, în fiecare an, bradul se face cu câteva zile înaintea Crăciunului, iar sub el sunt aranjate cadourile."Aş dori ca Moş Crăciun să îmi aducă sentimentul de socializare şi nişte bilete la un concert frumos, dar ştiu că momentan nu este posibil. Eu ştiu ca Moşu mă cunoaşte şi îmi va aduce ce consideră el că merit. Nu am o dorinţă anume, îmi place mult mai mult să fiu surprinsă", mărturiseşte artista. Sursa foto: Alesiah / Facebook I-ar plăcea foarte tare ca fiecare persoană să o urmărească pe toate platformele de socializare, ca să poată avea o imagine completă asupra ei ca persoană şi ca artist. Sursa foto: Alesiah / Facebook De Anul Nou, nefiind încă printre artiştii care au noaptea dintre ani ocupată cu evenimente, profită şi sărbătoreşte împreună cu părinţii."Nu mă număr încă printre artiştii care au Anul Nou ocupat cu evenimente, aşa că profit de acest lucru cât mai mult. După ce am trăit spiritul Crăciunului în familie şi alături de cei dragi, vine momentul în care evadăm doar noi trei, adică eu, alături de părinţi, spre o locaţie cu soare şi plajă. Astfel rupem ritmul după un an, ne încărcăm bateriile şi petrecem alături de persoane din întreaga lume Revelionul. Practic, petrecem un Revelion internaţional. Anul acesta Mexic este locul unde îmi voi petrece Revelionul internaţional, cum îl numesc eu", a declarat solista.De la 2021, Alessiah aşteaptă "să vină cu multe concerte pentru toţi artiştii". "În 2019 am spus că 2020 va fi un an diferit şi, din păcate, aşa a fost. Mi-aş fi dorit să fie diferit, însă în cu totul alt sens. 2020 a fost un an în care am învăţat multe despre mine, despre societate şi despre cum într-un moment se poate schimba totul. 2021 sper să fie un an diferit, într-o direcţie total opusă faţă de acest an. Îmi doresc să vină cu multe concerte pentru toţi artiştii. Eu am multe planuri pentru anul ce vine, printre care piese noi, live session-uri pentru piesele deja lansate şi proiecte noi. Abia aştept să văd ce îmi aduce 2021, dar sunt sigură că va veni cu progrese, la fel ca fiecare an în care am crescut", a precizat Alessiah.***De Crăciun, deşi nu are aptitudini de bucătar-şef, Nicole Cherry îşi face tot timpul de lucru prin bucătărie. Sursa foto: Nicole Cherry / Facebook "Anul acesta voi petrece sărbătorile alături de familie, liniştită. Deşi nu sunt eu bucătarul-şef, tot timpul îmi fac de lucru prin bucătărie. Ba chiar anul trecut am făcut şi cozonaci şi au ieşit foarte buni. Anul acesta vreau să fac nişte fursecuri decorate specific şi alte câteva bunătăţi", a declarat, pentru AGERPRES, tânăra artistă.De la Moş Crăciun îşi doreşte "un An Nou normal"."Nu pot spune că îmi doresc ceva anume de la Moşu. Îmi doresc să fim la fel de frumoşi, sănătoşi şi uniţi, pentru că asta este cel mai important, mai ales în acest an. De fapt, asta îmi doresc de la Moş Crăciun - un An Nou normal", a mărturisit Nicole Cherry. Deşi nu are de gând să pregătească nimic special pentru fani, va interacţiona cu ei prin intermediul reţelelor de socializare.În schimb, petrecerea de Anul Nou va fi "într-adevăr diferită" faţă de Revelioanele cu care era obişnuită. Sursa foto: Nicole Cherry / Facebook "Încă nu am făcut planuri de Revelion, însă, cel mai probabil, îl vom petrece acasă. Vom încerca să ne distrăm în sufragerie, ca pe vremuri", a spus Nicole Cherry. De la 2021 îşi doreşte "să fie un an normal". "Îmi lipsesc foarte tare concertele şi abia aştept să mergem din nou prin ţară, să cântăm şi să îmi pot vedea fanii. Sper din tot sufletul că, încet - încet, totul va reveni la normal", a afirmat tânăra artistă. AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Andreea Rotaru, editor online: Ady Ivaşcu) Citește și: Muzicieni de sărbători/ Smiley: E aşa frumos să fii copil şi să ştii că Moş Crăciun e chiar Moş Crăciun Muzicieni de sărbători/ Călin Goia: Ne-am gândit ce să facem de Revelion şi am spus că o să îl facem la anul VIDEO Muzicieni de sărbători/ Călin Pop: Crăciunul - alături de familie şi un nou single la final de an VIDEO Muzicieni de sărbători/ Nico - gânduri pentru 2021: Mi-e dor să călătoresc, să ne reluăm vieţile