Mesajul de Crăciun al papei Francisc: ''Avem nevoie mai mult ca oricând de fraternitate''

Papa Francisc a vorbit în mesajul său de Crăciun, difuzat vineri, despre "nevoia de fraternitate" între toate ţările lumii, îndemnându-le să împartă între ele vaccinurile dezvoltate împotriva maladiei COVID-19, deoarece "zidurile naţionalismului" nu reprezintă o soluţie pentru a stopa o pandemie care nu ţine cont de graniţe, informează Reuters şi AFP.Conformându-se restricţiilor adoptate în perioada actuală în Italia, papa Francisc a rost tradiţionalul său mesaj "Urbi et Orbi" ("Către oraş şi lume") în cadrul unei alocuţiuni online, ce a fost difuzată din interiorul Palatului Apostolic din Vatican şi nu de la balconul în aer liber al Bazilicii Sfântul Petru, aşa cum se întâmpla de obicei, în faţa unei mulţimi compuse din zeci de mii de credincioşi.Pandemia de COVID-19 şi efectele ei sociale şi economice au dominat mesajul său de vineri, în care suveranul pontif a transmis un îndemn la unitate globală şi la ajutorarea ţărilor care sunt afectate de conflicte militare şi de crize umanitare."În acest moment istoric, marcat de criza ecologică şi de grave dezechilibre economice şi sociale agravate de pandemia de coronavirus, avem nevoie mai mult ca oricând de fraternitate", a declarat papa Francisc. Suveranul pontif a îndemnat la o fraternitate concretă, care să depăşească familia, etnia, religia, limba şi cultura. "Iar acest lucru este valabil şi pentru relaţiile dintre popoare şi naţiuni", a adăugat el. Foto: (c) VATICAN MEDIA / EPA Acest apel la solidaritate se aplică "în special faţă de persoanele cele mai fragile, bolnave şi toate cele care, în această perioadă, au rămas fără locuri de muncă sau se află în situaţii precare din cauza consecinţelor economice ale pandemiei, precum şi faţă de femei, care, în timpul acestor luni de izolare, au suferit din cauza violenţelor domestice".Idealul unei fraternităţi globale în faţa inegalităţilor socio-economice, adeseori în opoziţie cu "dogma neo-liberală", reprezintă una dintre temele principale promovate de liderul de la Vatican în pontificatul său de aproape opt ani. Acelaşi ideal a devenit deosebit de prezent în discursurile sale susţinute după declanşarea pandemiei de COVID-19, fiind evidenţiat şi prin publicarea în luna octombrie a unei lungi pledoarii în acest sens, în enciclica "Fratelli tutti".Vineri, afirmând că sănătatea este o chestiune internaţională, liderul de la Vatican a criticat aşa-zisul "naţionalism al vaccinurilor", care, potrivit temerilor exprimate de reprezentanţii ONU, ar putea să agraveze pandemia de coronavirus dacă ţările sărace vor fi ultimele state care vor primi vaccinuri anti-COVID-19."Fie ca Fiului Domnului să reînnoiască în politicieni şi în liderii de guverne acel spirit al cooperării internaţionale, începând cu îngrijirile medicale, pentru a ne asigura că toţi oamenii vor avea acces la vaccinuri şi tratament. În faţa unei provocări care nu cunoaşte graniţe, nu putem să ridicăm ziduri. Suntem cu toţii în aceeaşi barcă", a mai spus papa Francisc.Papa Francisc s-a referit în discursul său de vineri şi la dificilele reuniuni în familie, profitând de această ocazie pentru a sublinia importanţa lor."Gândurile mele se îndreaptă acum către familii: către cele care astăzi nu pot să se reunească, dar şi pentru cele care sunt obligate să rămână în locuinţele lor. Fie ca acest Crăciun să devină pentru noi toţi ocazia de a redescoperi familia ca leagăn al vieţii şi al credinţei; un loc al iubirii primitoare, al dialogului, al iertării, al solidarităţii fraterne şi al bucuriei împărtăşite, o sursă de pace pentru toată omenirea", a adăugat suveranul pontif, care şi-a încheiat discursul de vineri cu tradiţionala urare "Crăciun Fericit!". Foto: (c) GIUSEPPE LAMI / EPA Italia se află într-o perioadă de lockdown pe durata sărbătorilor de Crăciun şi Revelion. Din cauza restricţiilor impuse de autorităţi, credincioşii nu au putut să se reunească în acest an în Piaţa Sfântul Petru pentru a asista la slujbele şi evenimentele papale, care au fost mutate în interiorul Palatului Apostolic din Vatican.Interdicţie de circulaţie pe timpul nopţii"Crăciunul este înainte de toate o perioadă de ajutorare a celorlalţi, pentru că Iisus însuşi s-a născut sărac", a declarat papa Francisc joi seară, în timpul slujbei din Ajunul Crăciunului, care a început cu două ore mai devreme decât în anii precedenţi, pentru ca puţinii participanţi să poată să ajungă înapoi în locuinţele lor înainte de ora locală 22:00, de la care în Italia se aplică interdicţia de circulaţie pe timpul nopţii.De asemenea, papa Francisc a lansat un apel la pace şi reconciliere în Siria, Yemen, Libia, Nagorno-Karabah, Sudanul de Sud, Nigeria, Camerun şi Irak - unde are programată o vizită oficială la începutul lunii martie.Liderul de la Vatican a cerut, totodată, ajutorarea persoanelor care suferă din cauza crizelor umanitare şi a dezastrelor naturale din Burkina Fasso, Mali, Niger, Filipine şi Vietnam. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor online: Anda Badea)

