Nadia Comăneci: ”N-am mai ieșit din bârlog cu pandemia asta din martie. O să mă vaccinez”

Este pentru prima dată când nu-mi petrec Crăciunul împreună cu familia extinsă și stau, în izolare, alături de soția mea și de pisică, după ce am fost confirmați la începutul săptămânii pozitiv cu COVID-19. Am scris despre pandemie înainte să apară primele cazuri în România și am învățat protocoalele de testare și de tratare a […]