Finalista de la “Ferma” sare în barca “Survivor”

11:50

Bianca Drăgușanu a vorbit într-un interviu recent despre ce o face fericită. În ajun de Crăciun, vedeta recunoaște că are tot ce își dorește în acest moment, chiar dacă nu mai este într-o relație cu […] The post Declarații emoționante ale Biancăi Drăgușanu de Crăciun: „Vreau înțelepciune, sănătate, că restul mi le procur eu” appeared first on Cancan.ro.