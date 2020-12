Gigi Becali este susținător AUR „Eu le-am dat sediu. Singura durere e că a câștigat USR-ul”

14:20

Pe 25 decembrie, în prima zi de Crăciun, primele 10 mii de doze de vaccin anti-COVID-19 au intrat în România prin la Vama Nădlac. La fața locului au fost prezenți de șeful DSU, Raed Arafat […]