Cea mai sălbatică cerere în căsătorie. A transformat PĂDUREA ca s-o cucerească. Cât de surprinsă a fost VEDETA

Cantareata britanica Stacey Solomon si-a impartasit emotiile traite in cel mai romantic moment al vietii. Artista de 31 de ani a fost ceruta in casatorie de iubitul Joe Swash (un actor si prezentator de 38 de ani) in salbaticia oferita de o padure din apropierea locuintei. Ideea inedita a barbatului a pornit de la faptul ca Stacey e innebunita dupa plimbarile in aer liber, in natura, asa dupa cum singursa a declarat: "E oaza mea de fericire, locul unde pot sa respir in fiecare secunda, e tot cee...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de StirileProtv.ro