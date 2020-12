Crimă în seara de Crăciun. După ce a băut la masa de sărbători, un bărbat din Argeș și-a înjunghiat un rival

19:40

Președintele Klaus Iohannis și Prima Doamnă au participat în dimineața zilei de 25 decembrie la slujba de Crăciun, la Biserica Catolică din Piața Mare, la Sibiu. Prima Doamnă a purtat o fustă destul de scurtă […] The post Cum a apărut Carmen Iohannis alături de președinte la slujba de Crăciun | VIDEO appeared first on Cancan.ro.