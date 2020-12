Rangers - Hibernian, liveSCORE de la 14:30 » Ianis Hagi, titularizat de Steven Gerrard

12:20

Mai multe campionate importante din Europa sunt în vacanță, dar fotbalul continuă de Sărbători în Anglia, Belgia și Scoția, așa că avem cu ce să ne delectăm în a doua zi de Crăciun.Pentru etapa de „Boxing Day” am analizat oferta și am ales trei meciuri spectaculoase unde sunt șanse destul de ridicate să vedem goluri multe. În plus, cotele pentru ”peste 2,5 goluri” nu sunt deloc de neglijat și ar putea ajuta biletul tău de azi. ...