Imagini incredibile! Senator AUR, fotografiat dormind în ședința din Parlament: „Eram în poziția vishuddha chakra”

20:20

In decursul ultimilor ani am asistat la o fulminanta transformare digitala in aproape fiecare domeniu de activitate, iar pe masura ce tehnologia continua sa avanseze si sa se integreze in viata noastra, a citi si […] The post Digital Nation dă startul înscrierilor la cursul de Digital Skills. Burse gratuite pentru bucureșteni, prin CTMB appeared first on Cancan.ro.