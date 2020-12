Ce surpriză a primit fiica Andrei, chiar de Crăciun. Artista a împărtășit imediat bucuria cu fanii ei

21:20

Alexandra Diaconescu și Mădălin Mogoş urmează să devină pentru prima dată părinți, iar vestea a fost făcută publică după ce au ținut secretul timp de opt luni. Fosta concurentă la “Temptation Island – Insula Iubirii” […] The post Alexandra Diaconescu și-a ascuns sarcina timp de 8 luni: “Sunt norocoasă să te am alături, Mădălin Mogoş”. Azi, fosta concurentă de la Insula Iubirii a anunțat și sexul bebelușului | FOTO appeared first on Cancan.ro.