Fotbal: Benfica a anunţat două noi cazuri pozitive la COVID-19

14:10

Pe fondul sosirii în întreaga Uniune Eurpeană a primelor doze de vaccin şi a începerii imunizării, şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a descris această premieră drept "un moment emoţionant de unitate", transmite sâmbătă dpa."Vaccinul este pus la dispoziţie în acelaşi timp tuturor ţărilor UE. Iar oamenii vor începe să se vaccineze la Atena, Roma, Helsinki, Sofia, alegeţi voi. Vaccinările ne vor ajuta să ne revenim la viaţa normală, încet-încet", a postat sâmbătă Ursula von der Leyen pe social media. Today, we start turning the page on a difficult year. The #COVID19 vaccine has been delivered to all EU countries. Vaccination will begin tomorrow across the EU.The #EUvaccinationdays are a touching moment of unity. Vaccination is the lasting way out of the pandemic. pic.twitter.com/pYOj5vS2gV— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 26, 2020 Von der Leyen i-a îndemnat totodată pe cei 450 de milioane de locuitori ai UE să menţină măsurile de precauţie pentru a preveni răspândirea pandemiei.Şefa Comisiei Europene a declarat că se aşteaptă ca noi vaccinuri să fie aprobate de agenţiile de resort ale blocului comunitar şi că există suficiente doze pentru a vaccina pe toată lumea în lunile ce vor urma. AGERPRES/(AS - autor: Gabriela Ionescu, editor online: Anda Badea) Citiţi şi: VIDEO Primele 10.000 de doze de vaccin anti-COVID au ajuns în România Coronavirus: Primele doze din vaccinul Pfizer/BioNTech anti-COVID-19 au început să ajungă în mai multe ţări europene