7 oameni au murit în urma unui incendiu izbucnit la secția ATI a unui spital din Egipt. Victimele erau infectate cu noul coronavirus

12:00

Pe lângă Biletul Zilei pe care îl găsiți AICI, astăzi ne propunem să facem profit la pariuri și cu ajutorul partidelor din pprima ligă scoțiană. „Combo-ul” pregătit de noi de la duelurile Rangers – Hibernian […] The post Pariem pe granzi: „Combo-ul” câștigător în cota 2.04 este AICI »» appeared first on Cancan.ro.